Los comics de He-Man (parte 7)

Tras el acuerdo para publicar comics de He-Man, DC puso a su máximo héroe, Superman, en un duelo de igual a igual con uno de los Amos del Universo, una movida habitual por esos tiempos en la que el kryptoniano se enfrentaba tanto a Muhammad Alí como a Spider-Man.

En el nº47 de DC Comics Presents nos espera «From Eternia with Death», un comic con guion de Paul Kupperberg, dibujos de Curt Swan y tintas de Mike DeCarlo, que cuenta cómo Skeletor intenta por enésima vez abrir la puerta del Castillo de Grayskull con una de las mitades de la espada de poder pero en cambio genera un portal dimensional que trae a Superman desde la Tierra. Ni bien llega a Eternia, Superman se da cuenta de lo extraño que es que en ese planeta también hablen inglés (¿?), cuando entabla batalla con Skeletor y Beast Man. Cuando llegan He-Man, Battlecat y Man-at-arms, el villano controla con su magia al kryptoniano y lo envía a pelear contra el forzudo. Superman se las ingenia para escapar del control de Skeletor y vuelve a la Tierra justo antes de que se cierre el portal.

DC publicó en varios de sus títulos un insert de Masters of the Universe (Noviembre de 1982), titulado «Fate is the killer», otra vez con guion de Paul Kupperberg, y arte de Curt Swan y Dave Hunt, en el que se vuelven a encontrar He-Man y Superman en las puertas de Grayskull. En unas pocas páginas Zodak reclama al campeón de Eternia para preservarlo de una muerte segura pero He-Man no se hace cargo de esa profecía y el enfrentamiento entre ambos termina cerca del castillo mágico, en el que Skeletor ha entablado una nueva batalla con Superman y está a punto de acabar con su vida. He-Man salva al kryptoniano y acaba con el villano con ayuda de una de las mitades de la espada.

Esto no es otra cosa que el adelanto de una miniserie de tres entregas que DC Comics lanza en Diciembre de 1982 otra vez con guion de Paul Kupperberg, aunque ahora con dibujos de George Tuska y tintas de Alfredo Alcalá.

En esta versión existe el príncipe Adam, la vergüenza de su padre el Rey Randor y la reina Marlena (que al igual que en la serie animada es una terrícola), que cada vez que ve un águila en al cielo la sigue hasta una cueva (power cave) donde automáticamente se convierte en He-Man ante la Goddess (diosa), una versión temprana de Sorceress.

En la miniserie, Skeletor se revela ante He-Man en la cueva a la que el héroe ha concurrido por un llamado de la diosa, y le cuenta que la tiene capturada y que para verla nuevamente con vida tendrá que hacer su trabajo sucio. El villano le explica a He-Man que deberá llevarle tres talismanes desperdigados a lo largo de Eternia para que él pueda hacerse así con el control de la espada de poder y liberar todos los secretos del castillo Grayskull.

He-Man recluta a Man-at-arms, Teela y Stratos y con ellos recorre todas las ciudadelas más famosas de su planeta en busca de los medallones sin saber que hay alguien más detrás del telón manipulando no solo sus acciones sino también las de Skeletor.

¡Por el poder de Marvel!

Tras la incursión de DC Comics en 1982, el éxito de los Master of the Universe explotó y la línea dominó el mercado de juguetes por años, lo que quizás haya elevado el precio de la franquicia a montos que la editorial no estaba dispuesta a pagar. Esa es la única explicación posible para que los comics de los Masters no hayan tenido continuidad en el mercado norteamericano hasta Mayo de 1986, cuando Marvel metió la mano y se hizo con la licencia.

Sin embargo, la época de la Casa de las Ideas coincide con la caída en picada de la línea de muñecos y el merchandising, por lo que solo se vio limitada a 13 episodios.

Esta etapa, que se inicia con Mike Carlin en los guiones y Ron Wilson en los dibujos, con entintado de Dennis Janke, toma elementos de las publicaciones originales de DC como el estiio espada y brujería, pero les agrega diseños e ideas de la serie animada de Filmation, como para amalgamar todo de una manera amigable para niños y adultos.

De esta manera, vemos el Castillo Grayskull apoyado sobre tierra, en lugar del que se apoya en pilotes tenebrosos como el de Filmation, en tanto que la Montaña Serpiente respeta el diseño del playset de Mattel y el palacio del Rey Randor es fiel al de la serie animada. Con los personajes ocurre lo mismo: Sorceress se ve igualita a la de Filmation, pero Teela mantiene su traje de guerrera y su báculo, y Man-at-Arms tiene su armadura completa en brazos y piernas, aunque en su siguiente aventura ya volvió a perder dos piezas.

El lunes empezamos a recorrer juntos las aventuras de He-Man en Marvel.