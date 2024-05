Los comics de He-Man (parte 8)

Empezamos a recorrer juntos las aventuras de He-Man en Marvel, en la revista que se lanza en 1986 en el sello Star Comics.

En The Coming of Hordak!, He-Man intenta detener a Skeletor justo cuando éste intentaba pararla llegada de Hordak a Eternia, pero un error de Orko termina por traer al señor de Etheria frente a ellos. En Falling Stars, Eternia recibe a la gente de roca, que llega en forma de meteoritos desde el espacio exterior; y en The Garden of Evil, Hordak captura al príncipe Adam y lo sumerge en la masa siniestra (el slime pit, un playset que incluía un viscoso líquido verde) para controlar su voluntad.

Le sigue Snakes Alive!, donde Skeletor y Kobra Khan despiertan a King Hiss de su sueño de un millón de años para que los ayude a conquistar Eternia, y en Monstroid, la aparición de este ser mecánico desde las profundidades del océano obliga a héroes y villanos a formar una alianza contra él.

From Here to Eternia parodia al título de la película De aquí a la Eternidad (From here to eternity, 1953) muestra cómo Skeletor logra capturar a Orko para tomar su forma y atacar a He-Man y sus aliados “desde adentro”. En Long Live the King, Skeletor convoca a Ninjor y a Blast – Attak, Scare Glow y Faker desde otra dimensión para renovar su staff de villanos y acabar con la vida de Randor, que no está indefenso como parece.

The Getaway, Hordak lleva a He-Man afuera del palacio de Eternia para que Snake face convierta a todos en piedra, pero no cuenta con la presencia de Orko que en The Hate Stones! Decide emprender una venganza contra el villano tras la pérdida de una gran amiga durante uno de sus ataques. En este último número, el equipo creativo cambia por el de George Caragonne en los guiones, Dick Ayers en los lápices y Danny Bulanadi en tintas.

En Courage, Marvel se pone a tono con el estreno de la película Masters of the Universe (1987) de Gary Goddard con Dolph Lundgren y hace entrar en escena a los villanos Blade y Saurod, que dejan muy mal herido a Man-at-arms y obligan a Adam a buscar ayuda en un aliado inesperado.

En Whose Enemy am I anyway? vuelve a dibujar Ron Wilson, que narra los Masters detienen una invasión hordiana a Eternia pero ambos cuando Rio Blast destruye el portal que trae a las tropas desde la dimensión de Despondos, una fuerza se lleva a He-Man y a Hordak a otra dimensión, donde ambos pierden la memoria y entablan amistad.

En Lifetime part 1: Here Lies He-man… y Lifetime part 2: Skeletor lies! He-Man lives!, Adam decide dejar de sere He-Man pero entonces un evento inesperado que involucra a Skeletor y Man-at-arms lo lleva 30 años en el futuro, en una tierra en la que He-Man está muerto y el villano gobierna Eternia con mano (y báculo) de hierro.

El último paso de Marvel Comics fue un especial titulado Masters of the Universe The Motion Picture, la adaptación del film antes mencionado que produjo (ponele) Cannon Films en 1987. El trabajo lleva las firmas de Ralp Macchio (guion), Gorge Tuska (dibujo) y Art Nichols (tintas) y sigue en líneas generales el argumento de la película, o bien lo que debería haber sido la misma si los productores (ponele, parte 2) Menahem Golan y Yoram Globus hubieran proporcionado los recursos que el director Gary Goddard necesitaba.

Lo destacable de la adaptación es que, pese a todos los diseños de David Odell, arvel decidió encarar la historia siguiendo la guía de Mattel, con pequeñas modificaciones como el casco de Man-at-arms y la inclusión de Wildor, que también había aparecido en los minicomics.

De esta manera, sin mucho para rescatar, concluyó la etapa de Marvel Comics en 1987, y debieron pasar casi quince años más para que los Masters volvieran a invadir las comiquerías de los EEUU… lo cual es bastante lógico si tenemos en cuenta el desastre de la película Masters of the Universe producida por Cannon. Pero el poder de Grayskull fue más fuerte…

