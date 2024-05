Los comics de He-Man (parte 9)

He-Man a diario

En el pico de su éxito, He-Man llegó también a los diarios de la mano de Filmation, que comenzó a sindicar una serie de tiras de lunes a sábado y una página dominical (coloreada por Connie Schurr) en varios diarios de los EEUU a través del McNaught Syndicate. La publicación comenzó en Julio de 1986 y duró hasta 1991, para totalizar quince historias, cada una de ellas de varias semanas de duración, que fueron traducidas y vendidas a varios periódicos del exterior.

Las historias contaban historias con los personajes de la serie de He-Man aunque a menudo aparecía Hordak, aunque no así She-Ra ya que se trataba de una licencia aparte, que no estaba incluida en el paquete. Las aventuras llevaba a los personajes a todos los rincones de Eternia e incluso al espacio exterior, algo que podría haber influenciado la terrible serie animada «The new adventures of He-Man”. A medida que transcurrían las historias, que no tenían una continuidad con la serie animada aunque respetaban los diseños de la misma, Mattel pedía que agregaran a los personajes que apaecían en las últimas dos series de muñecos. Sin embargo, la tira sobrevivió algunos años más el cierre de la línea de action figures.

El primer guion corrió a cargo de Jim Shull, un artista de storyboards, y los siguientes catorce los escribió Chris Weber, que trabajaba en ese tiempo como asistente de producción en Filmation y era esposo de Karen Wilson, la editora de la tira. “Karen y yo hicimos un curso de escritura de series de animación que brindaba Hanna-Barbera y tuvimos la oportunidad de escribir una prueba en Filmation a medida de que la producción de He-Man and the Masters of the Universe iba relajándose. Tomamos algunas ideas y escribimos el episodio MOTU llamado “The toy maker” y dos episodios de She-Ra Princess of power”, recordó Weber en una entrevista realizada para el libro He-Man and the Masters of the Universe The newspaper strips. Con tan poca práctica, Weber aplicó lo aprendido en el curso de Hannah-Barbera que básicamente era “ver la mayor cantidad de episodios o pegarle una leída a la ‘biblia’ del show”, tras lo cual procedía a plantear la idea de un episodio. Por eso, aunque no había tenido mucha oportunidad de trabajar en la producción de capítulos de la serie, el guionista se las pudo arreglar de manera efectiva.

Pese a que McNaught trataba con Filmation, Mattel no quedaba al margen de este negocio ya que tenía siempre la última palabra sobre las historias, y de hecho habían descartado la idea de hacerla desde la empresa con los autores de los mini-comics, por considerarla “demasiado costosa”, según reveló Lee Nordling, el editor de los mini-comics. “Le enviaba a Mattel múltiples ideas para una historia y ellos me aprobaban una y le hacían las correcciones que creían necesarias. A continuación les enviaba el argumento para la historia y ellos podían o no hacerles más correcciones, y desde ahí comenzaba a dividir ese argumento en una escaleta con la que planeaba la publicación de los principales puntos a lo largo de las semanas que duraba el arco narrativo”, agrega Weber.

El dibujo de Gérald Forton es uno de los fuertes de la tira. Su estilo tiene una remembranza de el de Al Williamson pero al mismo tiempo goza de un plus en la calidad, pese a que eran realizados en apenas horas por el artista, que trabajaba a tiempo completo en Filmation. Es que Forton, además de hacer suplencias para Marvel y DC, también tuvo varias prácticas en Bélgica y Francia, y eso le agregaba una cierta sofisticación en lo referente a la ciencia ficción.

“Estaba en New York haciendo encargos para Marvel y DC Comics, y me acerqué a Filmation Studios buscando trabajo. Cuando Lou Scheimer vio mi portfolio, creyó que podía encargarme la creación de poses de acción para He-Man and the Masters of the Universe. Por más de un año dibujé cada pose que se me pudiera ocurrir. Y así me convertí en diseñador de personajes para el programa”, explicó Forton en otra de las entrevistas que contiene el libro de compilación.

“Aunque yo seguía trabajando en historietas, más que nada como reemplazo de dibujantes que estaban atrasados con las entregas, enfermos, o de vacaciones. Yo anhelaba trabajar en mis propios comics y cuando me enteré de que Marvel se mudaba a Los Ángeles le dije a Lou Scheimer que tenía ganas de pasarme ahí, donde tendría la oportunidad de trabajar en comics”, agrega el artista. “Para mi sorpresa, Lou me dijo que entonces no tendría problemas en hacer las tiras de He-Man a través de Filmation. Y disfruté mucho ese trabajo. Filmation se encargó de todos los detalles, ellos contactaban a los sindicatos que distribuían la tira, mientras yo trabajaba en ella el fin de semana y hacía las seis tiras y la página dominical”, concluye Forton.

La tira concluyó en 1991, tras el fiasco de The new adventures of He-Man, aunque dicha serie nunca fue adaptada a la tira. Hubo sí, planes de hacerlo por parte de Weber, que escribió varias cartas a Mattel para proponer ideas, e incluso una recopilación del material publicado en diarios hasta ese momento como una forma de celebrar los primeros diez años de MOTU. “La tira llegó a su fin porque la popularidad de la línea de juguetes de He-Man se cayó. Eventualmente se convirtió en un problema de costos cuando a la cantidad de diarios que la publicaban no podían soportar los costos de producción”, explicó Weber.

Las tiras se convirtieron en material de coleccionista hasta que Dark Horse decidió recopilar las tiras y las páginas dominicales en un libraco de 500 páginas que salió a la venta en 2017 y cuyo nombre es, como se señaló más arriba, «He-Man and the Masters of the Universe: The newspaper strips».

