Madame Xanadu (parte 3)

Luego de todo ese gran arco introductorio del que hablamos en la entrega anterior de esta nota (https://www.comiqueando.com.ar/notas/madame-xanadu-parte-1/), la trama de Madame Xanadu de un vuelco de 180 grados para volver al pasado y volcar todo su lore a lo largo de las viñetas. Sin dudas, esta historia escrita por Matt Wagner deja en claro que tiene mucho para explorar. De todos los números que nos quedan por revisar, aquí nos centraremos en el gran conflicto familiar que atraviesa toda la serie de principio a fin: el enfrentamiento entre Xanadu y Morgana.

Será en este segundo gran arco donde veremos a una Madame Xanadu completamente afianzada en su faceta de vidente en New York y con cierta clientela que confía ciegamente en ella. Sin embargo, cabe aclarar, que su camino hasta allí no fue para nada fácil y no fue hasta bien avanzado el arco anterior, cuando consiguió recobrar sus poderes, sus habilidades y su juventud, luego de casi morir en un calabozo en el intento.

Entonces aquí estamos: New York, en pleno Siglo XX. Mucha gente recurre a Xanadu para que les ayude a resolver misterios, asesinatos, muertes dudosas. Será en el mejor momento del personaje, en ese momento en el que estará en todo su esplendor, cuando volverá a hacerse corpóreo el pasado y esa vuelta de rosca nos permitirá conocer un poco más sobre Nimue Inwudu, como se conocía a nuestra protagonista en otros tiempos. Las viñetas harán eco de su pasado para dar a conocer su origen excesivamente antiguo y atlante, explorar más sus desacuerdos y enfrentamientos con su hermana Morgana y su primer contacto con el Mago Merlin. Algo que nos agrega todo este gran arco es una tercera hermana atlante: Vivienne, quien si bien no aparece en el comic, se nos da a entender que es la verdadera Dama del Lago de las leyendas artúricas.

Será la relación de Xanadu y Morgana, lo que definirá la mayor parte de la trama, en la que no faltarán la sed de venganza, las envidias, la ira y los grandes enfrentamientos físicos y mágicos. Sin spoilear demasiado, veremos de todo: posesiones, pasiones, sectas, creencias torcidas que no llevan a buen puerto, algunos cuerpos deformes, fuego y mucha sangre. Para este punto, la serie se pone algo gore con desnudos y rituales algo perturbadores. De golpe, sin darnos cuenta, todo se vuelve un caos en un giro que en el fondo no ocultaba más que de conflictos familiares no resueltos.

En este viaje comiquero, veremos a una Xanadu más madura y centrada, que lleva el peso de la historia en los hombros, pero que al mismo tiempo todo lo vivido le permite analizar las situaciones de otra manera y otra perspectiva. Será todo su pasado con Phantom Stranger lo que le permitirá tener un vínculo menos tóxico con su nueva contraparte críptica masculina: el Doctor Jones, quien tomará la iniciativa de acercarse a ella para resolver lo que parecen casos misteriosos. ¿Cuál será el verdadero propósito del Dr. Jones? ¿Quién es verdaderamente y por qué puede leer las mentes de las personas?

Ahora hablemos un poco de Morgana, la verdadera antagonista en esta serie, hechicera que, desde el sentimiento milenario de pérdida, considera que tiene motivos más que legítimos que justifican su accionar. Los recelos de Morgana serán centrales en el relato, así como sus pérdidas y heridas imposibles de sanar. A lo largo de los episodios, Morgana dejará en claro cómo el pasado la marcó para considerar que los y las seres humanos/as son inferiores y que puede hacer uso de las personas sin ningún tipo de culpa o sentido de responsabilidad. Para Morgana, la humanidad se mantiene igual que hace mil años. De hecho, no consigue apreciar ni un solo progreso de la civilización a la que no ve más que unxs homos sapiens que no tienen nada nuevo que aportar. Todo su accionar lleva a preguntarse: ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Acaso será su hijo Mordred, muerto de manera injusta, quien deba volver para terminar con la escoria de la humanidad? Viñeta a viñeta, el plan de Morgana se revelará y tres elementos mágicos y ancestrales serán la clave de todo….

Para culminar, cabe señalar el gran protagonismo que tiene la ciudad de New York en toda la trama. Mientras en los primeros números Xanadu saltaba de rincón del planeta a otra, ahora la ciudad estadounidense se lleva todo el protagonismo y a lo largo de varios números exploraremos callejones, fachadas, puentes y contornos de edificios. Toda la ambientación está muy bien lograda, así como los diseños de personaje y la moda de la época. New York propone mucha tela para cortar y los escenarios urbanos suman muchísimos detalles a la historieta.

Luego de todo este recorrido, queda claro que la serie de Madame Xanadu en Vertigo es una joyita digna de ser explorada. No solo por los variados contextos y hechos históricos que recorre, sino por sus tramas atrapantes de intriga, venganza y oscuridad. A lo largo de los números, Xanadu es una personaje que conmueve e interpela, tanto por sus experiencias, como por su crecimiento personal y su cambio de perspectiva respecto de las personas y la humanidad.