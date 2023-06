Mitsume Ga Tooru

Si algo caracteriza a Osamu Tezuka, es lo variado de su obra y en este caso particular, vuelve a un género donde había obtenido su pico más alto de popularidad, ya que “El de tres ojos” es el primer shonen extenso que realiza después de “Astroboy”, que a esta altura del partido todos debemos coincidir en que es su obra más conocida.

Con 13 tomos publicados por Kodansha en la Weekly Shonen Magazine entre 1974 y 1978, la serie me sorprendió porque tiene mucha mala leche. Posiblemente se debe al momento de la vida de Tezuka en la que se publicó, donde ya había iniciado su periodo oscuro y un poco de esa negatividad se filtraba en toda su obra. Inspirada por la novela de Seicho Matsumoto “The Path of Fire”, que se publicó en el periódico Asahi Shimbun hasta Octubre del ´74, acá tenemos la historia de Sharaku, un adolescente calvo, que se ve que como si tuviera 6 años y lleva una curita cruzada en la frente, que le cubre un tercer ojo. El parche fue puesto ahí por su padre adoptivo, el Dr. Kenmochi, que descubrió que el niño en realidad era descendiente de un linaje de demonios cuando a los 7 años, le apareció dicho ojo y empezó a demostrar ser un genio malévolo, así que sin decirle nada lo cubrió y le explicó que no debía sacárselo por nada del mundo o cosas muy malas pasarían.

De esta manera, Sharaku, vive su vida como un pequeño bastante aniñado, que prefiere pasar el tiempo jugando con los nenes de jardín de infantes, que hacer cosas para su edad, tampoco consigue buenas calificaciones, y hasta parece ser un poco tonto, por lo que sufre el constante hostigamiento de sus compañeros de curso. Pero cuando le sacan la curita de la frente, y su tercer ojo queda expuesto, el cambio de personalidad que sufre es tremendo. Al ser el último descendiente de un linaje de demonios, cuando el poder de su ojo se desata, no solo se transforma en un joven inteligente y malvado, sino que además tiene poderes hipnóticos, telekinesis y es un poderoso hechicero. Obviamente todo esto lo vuelve muy peligroso, ya que su misión es destruir a la humanidad a la que aborrece.

La serie gira en torno a que de alguna manera, en cada episodio alguien le descubre el tercer ojo, ya sea de manera accidental o intencionada y quienes conocen su secreto, tratan de detenerlo. Ahí destaca, su compañera de aventuras, Wato Chiyoko, una compañera de colegio que al descubrir el secreto de Sharaku se enamora de su contraparte malvada y decide ayudarlo en su misión, de desentrañar viejas escrituras y artefactos que aporten pistas sobre el origen de la civilización de los tres ojos.

El manga está dividido en distintos arcos argumentales de diferentes longitudes, donde siempre la acción gira en torno a algún misterio por resolver, donde, como ya dije antes, el tercer ojo será expuesto y Sharaku tratara de cumplir su misión de subyugar a la humanidad, pero en general es distraído de su meta, por distintas cosas que se le interponen en el camino. De esta manera, él y Watu, se dedicaran a recorrer el mundo, pasando por exóticos lugares como el desierto de Arizona, La isla de Pascua o Mexico, entre otras.

Muchos de los temas recurrentes de la obra de Tezuka, se encuentran presentes como el choque de dos razas distintas, algo que se evidencia en obras como “Jungle Taitei” y acá está un poco más sutil, porque una de las civilizaciones lleva siglos desaparecida, pero los viajes temporales de Sharaku, así como el descubrir piezas arqueológicas de la raza de tres ojos, traen el tema a la superficie en varias oportunidades. También está bastante presente el mensaje de que no importa que tan prospera sea una sociedad eventualmente carea víctima de su propio peso, algo muy recurrente en sus obras de ciencia ficción.

Igual, mas allá de la bajada de línea y los temas profundos, Tezuka, siempre fue por sobre todas las cosas un excelente narrador, y alguien que sabía muy bien para que publico estaba trabajando, asi que la serie es muy divertida, plagada de humor, de acción e incluso de un elemento que recién empezaba a aparecer en los shonen de la época, como era la fan service, posiblemente inspirado por “Harenchi Gakuen” de Go Nagai, es que Wato tiene una marcada tendencia a quedarse en pelotas. Un detalle de color, es que los nombres originales de los personajes Sharaku Hosuke y Wato Chiyoko, hacen clara referencia a Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Así como la apariencia de Sharaku, está inspirada por Elmer Fudd, de los Looney Tunes, como confiesa el propio Tezuka en el tomo recopilatorio de la obra.

Como ya es habitual, la recopilación que existe de la obra en las famosas “Obras completas” publicadas con Kodansha, varios capítulos fueron omitidos, en algunos casos por su extensión y ser auto conclusivos, en otros porque Tezuka consideraba que no estaba al nivel de ser republicados o tenían mucha mano de sus asistentes, motivo por el cual, también hay páginas y viñetas retocadas por completo. Por lo tanto, existen diferencias entre cómo se serializó la obra y como fue compilada tiempo mas tarde.

Antes de cerrar no quiero dejar de mencionar la serie animada de 1990, que duro 48 episodios y fue el primer trabajo animado de una obra de Tezuka que vio la luz tras su muerte y si bien, algunas cosas como el fan service, y la profunda investigación de antiguas culturas fueron recortadas para dirigirse a un público más infantil y adaptarse a los cánones de la tv, está bastante bien y se deja mirar. Además, el estudio Toei realizo un telefilm animado en 1985, y la serie cuenta con dos video juegos una para la MSX en 1989 y otro para la NES de 8 bits (o el family game si eras un niño pobre) en 1992. También dentro del universo videojueguil, Sharaku, aparece en dos juegos de Astroboy para Sega, en uno de los cuales es el villano, y en el otro es un aliado en uno de los niveles.