‘Pareces una Salvaje’, la novela gráfica de la historietista colombiana Yanneth Pineda G., conocida como Yapi, llegó a nuestro país en 2023 de la mano de Estudio Mafia, editorial argentina independiente una de cuyas premisas ha sido siempre editar y publicar autorxs latinoamericanxs.

La novela gráfica ya había sido publicada en un principio en Colombia, luego de que Yapi ganara la Convocatoria de Estímulos 2021 Unidos por la Cultura. Se trata de un libro que cuenta con 68 páginas (17cm x 24 cm), impresas en risografía a dos tintas, de tapa blanda.

La historia comienza cuando una chica llega a su casa en la noche. Se cambia como para relajarse e irse a acostar. Recibe un mensaje de texto en su celular. No sabemos quién le ha mandado el mensaje y nunca lo sabremos. Parece que se trata de alguien con quien ella estuvo ese mismo día y que en el mensaje le dice, por alguna razón que desconocemos, que no le gustó su comportamiento, el que, según esta persona, parecía ser el de una ‘salvaje’.

No sabremos más sobre ese mensaje. En una viñeta pareciera que la chica le está por responder, ¿o no?. El punto es que al relato tampoco parece importarle, puesto que no tiene nada que ver con lo que quiere contar la autora. Sin embargo, esas palabras que parecen buscar ser tan ofensivas, ‘Pareces una Salvaje’, no serán más que el disparador de esta historia.

La chica se va a la cama para quedarse, en seguida, profundamente dormida. De repente, de una viñeta a la otra, nos sumergirnos en el mundo de sus sueños y de repente vemos que la protagonista está en un descampado, desnuda, y mira hacia una arboleda. Sorpresivamente empieza a llover pero al mismo tiempo vemos fuego. Todo el escenario se inunda y ella se ve atrapada por unas llamas rosa viejo que la fulminan. Esto no será más que el comienzo…

De nuestra protagonista no queda nada, solo huesos. Un grupo de mujeres, ¿acaso un aquelarre de brujas? ¿espíritus? ¿fantasmas? ¿ninfas? Se acercan a sus restos y en una ronda a partir de la cual la soñadora renacerá para vivir una gran aventura a través de todo lo que tiene para ofrecer la naturaleza. En ese viaje onírico y absolutamente personal, nuestra protagonista deberá cambiar, fusionarse con la naturaleza y aceptar su destino.

Los sucesos que experimenta en sueños la protagonista, poco a poco nos revelarán que no se tratarán más que de una respuesta introspectiva a aquel mensaje, que en cierta forma, va a inspirar cada situación que experimente mientras esté dormida. A partir de esa premisa, la obra de Yapi, va a proponer un aventura completamente introspectiva que, en todo momento, va a poner en tensión los conceptos de civilización y salvajismo. Viñeta a viñeta, Yapi nos hará reflexionar sobre lo que significa ser un ser civilizado o salvaje, al mismo tiempo que evocará temas como la sororidad y el empoderamiento.

Morir, renacer de las cenizas, metamorfosearse, volver a la naturaleza, ejercer el poder femenino, el brotar de las semillas, abrazar el salvajismo primogénito para resignificarlo… A lo largo de la novela gráfica, estos serán todos símbolos que nos hablarán de la superación, de la urgencia por un mundo civilizado más orgánico y en armonía con la naturaleza, y de la búsqueda por la propia identidad para abrazar nuestras decisiones y reivindicar lo que somos y cómo actuamos. Volver a la naturaleza para aceptarnos, porque somos como somos y ser salvajes muchas veces es más genuino que fingir demencia y escondernos…

Probablemente, lo que más se destaca en Pareces una Salvaje, es la versatilidad de la autora para transmitir todos estos mensajes y emociones tan solo a partir de una aventura totalmente visual, en la que no encontraremos ninguna onomatopeya ni diálogo alguno. Viñeta a viñeta, Yapi va a resignificar el salvajismo del que se acusa a la protagonista para recordarnos la importancia de volver a la naturaleza y escuchar lo que tiene para decirnos y, al mismo tiempo, construir un mensaje rebelde con un claro tinte feminista. De hecho, la autora lo deja muy claro en el prólogo, cuando dedica su obra a ‘todas sus mujeres’. Yapi apela a que dejemos salir esa ‘enorme bestia’ (salvaje) para percibir el universo y todos los elementos de la naturaleza que nos rodean a la vez que nos propone que nos permitamos tener miedo, incertidumbres, ira, llantos, amor, alegría, fuerza y coraje. Porque las mujeres somos así: libres…

Pareces una Salvaje, es un libro realizado mediante risografía, una de sus técnicas predilectas de Estudio Mafia. Para quien no conozca el método, se trata de una impresión que tiene aspecto de serigrafía, pero que se realiza mediante un proceso totalmente mecánico, y económico que le otorga a la obra un aspecto bastante original que recuerda a las fotocopias o bien parece haber sido hecho a mano. Es un sistema que emplea tintas de colores planos pero que se pueden superponer, tal como puede notarse en el trabajo de Yapi.

Al respecto, ‘Pareces una Salvaje’ supone una selección de tonos grises que se superponen al punto que llegan a generar el contraste total del blanco y negro, a la vez que se les suman los rosas pálidos. Son esos elementos rosas -incluido una especie de mujer loba que aparece en un momento de la historieta en la que se transforma la misma protagonista-, una decisión estética que aporta a la identificación del aspecto clave en cada viñeta, esto es, aquel detalle que llama la atención y moviliza a lxs lectorxs. Esos detalles rosas, completamente intencionales, en algún punto constituyen el hilo conductor de la historia y subsanan la falta de diálogos, los cuales nos se extrañan en absoluto.

Dentro de todo este universo construido mediante la risografía, se destaca el trabajo gesticular de los personajes de la obra, principalmente de la protagonista, cuya mirada está muy bien lograda y es muy expresiva. El fondo también es muy relevante en toda la propuesta estética, el cual es muy detallado y permite distinguir muy fácilmente cuando se cambia de un escenario a otro; por ejemplo del bosque al fondo de lo que parece un rio.

Pareces una Salvaje resulta una obra muy cuidada y delicada que si bien inspira una con estética elegante, al mismo tiempo logra retratar ese salvajismo que la protagonista sale a buscar, a defender y a reforzar en su viaje onírico. Una obra que definitivamente nos lleva a hacernos muchas preguntas, entre ellas, por significado de ser salvaje y de ser civilizadx en el mundo en que vivimos, de lo natural, del volver a la esencia, de vivir en un mundo patriarcal en el que no siempre está bien visto rebelarse…

