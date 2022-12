Popeye (parte 7)

La tarjeta roja para Bobby London llegó en 1992 por culpa de un muñeco. Olive estaba adicta a las telecompras y recibe un muñeco Baby Bluto (que habla y pega) que ella no recordaba haber pedido y decide que no lo quiere. Popeye quiere quedárselo y Olive dice que es su elección si se queda con el bebé o no. El problema es que lo escucha un sacerdote y cree que Olive lo que esta diciendo es que quiere un aborto y le van a protestar. Encima Olive le va a contar a la Sea Hag que este esté bebe que apareció sin planificar, a lo que la bruja le responde que “siempre vienen a verme durante los gobiernos republicanos”.

La sátira por la discusión por el aborto fue la gota que rebalsó el vaso del King Features. Por decisión unilateral (aunque ninguno de los diarios que publicaba la tira se había quejado) suspendieron la historia y rajaron a London sin contemplaciones. Tres semanas de tiras ya hechas quedaron inéditas hasta que el Popeye de London se recopiló hace unos años. De hecho, tras echarlo, el King Features decidió que se reutilizarían viejas tiras de Sagendorf en la tira diaria. Ya no habría más Popeye día a día.

Bobby London siguió activo, tanto como historietista como en animación e ilustración. Pero es una pena que su Popeye terminara de manera abrupta. Digámoslo claramente: después de Segar, la de London es la versión mas divertida del marinero tuerto. Desde acá la recomendamos fervorosamente.

EL EXTRAÑO CASO DE OCEAN COMICS

Tras el cierre de la revista de Whitman, Popeye casi quedaría fuera del mercado de los comic books, excepto por reediciones del material de Segar hechas por gente como Fantagraphics… y de la producción de una pequeña editorial independiente llamada Ocean Comics (que manejan Bob y Kathy Palin), que solo hizo tres comic books con el personaje, pero que cada uno es lo suficientemente extraño como para hablar de ellos.

El primer Popeye Special de Ocean saldría en 1987, escrito por Ron Fortier (conocido principalmente por su labor como el guionista del Green Hornet de Now Comics) y dibujado por Ben Dunn (el principal autor de amerimanga gracias a su Ninja High School), con tintas de Bill Pearson (sí, el guionista del Popeye de Whitman, que además funcionaba como editor). Lo primero que llama la atención es el estilo del dibujo, que se aleja de lo esperable de Popeye para adoptar una impronta mucho mas realista. Cosa que ocurre también con la historia: aquí tenemos un primer número con el origen de Popeye (de apellido Kidd), cómo se hizo marino, cómo conoce en la marina a su amigo Wimpy y a su rival Brutus, además de una pelea en Japón contra una suerte de Yakuza. Claramente apuntado a un publico diferente del tradicional en Popeye, Ocean sacaría un segundo especial recién al año siguiente, 1988, donde se explica que Bluto y Brutus son hermanos (Bluto es mas malvado que Brutus) y cómo se enfrentan en el desierto australiano. Fortier y Dunn repetirían créditos, y sumarían a Gary Kato como dibujante en las ultimas paginas. Claramente las ventas no fueron suficientes y Ocean no sacaría más comics de Popeye…

Hasta que, en 1999, con motivo del 70 aniversario del personaje al ver que no parecía haber ningún interés de parte del syndicate de hacer algún evento que lo conmemorara, decidieron hacer un único especial con una historia hasta ahora nunca contada: el casamiento de Popeye y Olive. Lo que comienza con la vuelta de Ham Gravy para pedir en mano a Olive termina en una pelea para acabar con todas las peleas entre Popeye y Bluto en medio de Spinachovia, y el subsecuente casamiento, todo escrito nada menos que por Peter David y dibujado muy bien (de nuevo con un estilo para nada similar al tradicional) por Dave Garcia y Sam de la Rosa. Por supuesto, a la gente del King Features no le gustó nada la idea e intentaron cambiar el final. Pero de hecho el especial tuvo bastante publicidad y sirvió para venderse aceptablemente bien, aunque sería la última vez que Ocean sacara algún comic. Una pena porque es un especial bastante divertido.

(Ah, solo una nota al pie: en 1993 Harvey Comics sacaría siete números de Popeye, que consistía en reediciones de material ya publicado).

EL ULTIMO CREADOR DE POPEYE EN LOS DIARIOS

Tras la muerte de Bud Sagendorf en 1994, el King Feature le ofreció la pagina dominical de Popeye a un verdadero artesano del plumín. Hy Eisman nació en 1927 en New Jersey y desde la década de 1950 ha dibujado historietas, muchas veces como dibujante fantasma de otras series, lo que le ha dado una amplia variedad de estilos. Desde Nancy (Periquita si la leías en Novaro) hasta Blondie, desde Tom & Jerry hasta hasta Mutt & Jeff, desde Bringing Up Father hasta los Katzenjammer Kids, todos han pasado por sus manos. También publico en cuanta editorial de comic books se les pueda ocurrir (por ejemplo hizo un montón de historietas románticas para la Charlton). Probablemente su trabajo más conocido sea dibujar durante los últimos diecisiete años de su existencia la tira Little Iodine. También desde hace mucho tiempo es docente de la escuela de dibujo de Joe Kubert.

A este laburante a destajo le dieron en 1994 la pagina dominical de Popeye y desde entonces hasta la fecha (¡¡con 98 años!!!!) la sigue haciendo, con gags sólidos, pero sin mucho mas que agregar. ¿Qué pasará cuando Eisman muera o se retire? No lo sabemos.

IDW VA POR POPEYE

La última compañía interesada en el marinero tuerto ha sido IDW. Aparte de hacer un gran trabajo de recuperación del Popeye de Sagendorf y del de Bobby London (a la par de Fantagraphics, que sacó la que debe ser LA EDICION DEFINITIVA del Popeye de Segar), también decidieron apostar por una serie regular con material nuevo. Y para eso llamaron a Roger Langridge.

Langridge nació en Nueva Zelanda en 1967 pero comenzó su carrera como historietista en Inglaterra, con historias de un humor muy surrealista y underground como Fred the Clown, Knuckles the Malevolent Nun , The Straitjacket Fits, etc. Rápidamente empezó a ser conocido en el mundillo del comic independiente yanki. De a poco comenzó a trabajar para editoriales más grandes, en proyectos como el comic de los Muppets para Boom Studios o trabajos esporádicos para Marvel o DC. En 2012 la gente de IDW le ofrecio guionizar una miniserie de cuatro numeros de Popeye, que dibujarían, entre otros, Bruce Ozella, Ken Wheaton, Vince Mussacia, etc… La serie fue un éxito de critica y de ventas, tanto que al segundo numero IDW decidió extenderla por doce números. Y la verdad la serie respeta mucho el estilo demente del Popeye de Segar. Ha sido recopilada en tres tomitos que vale la pena tener.

En el 2013, IDW sacaría el especial Mars attacks Popeye! en el que nuestro marinero favorito debe enfrentarse a los marcianos de las figuritas clásicas, que son dirigidos nada más y nada menos por la Sea Hag. Escrito por Martin Powell y dibujado por Terry Beatty , es una historieta entretenida que resulta graciosa de leer. Lamentablemente, de ahí en más no ha habido nuevas historias de Popeye hechas por IDW.

(Muy pronto, la última entrega)