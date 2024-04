‘Sacra Besser: Tierra de Monstruos’, el último trabajo de la artista integral Paula Andrade, corresponde a una serie limitada, cuyo primer volumen fue presentado a fines de 2023. Editado por Gutter Glitter, el sello propio de la autora, el libro cuenta con 192 páginas con dibujos en blanco y negro y una portada a color de tapa blanda. Se trata de una de las obras que fueron nominadas a Mejor Dibujo en los Premios Cinder 2023, 4ta Edición.

Las primeras páginas nos presentan imágenes bastante fuertes, en las que no faltarán la violencia física ni las decapitaciones en una atmósfera de absoluta oscuridad. Será, a partir de un asesinato misterioso, que se desatará una intriga repleta de secretos, mentiras y de situaciones cargadas de tensión; todo en un contexto sobrenatural, cargado de monstruos y taumaturgxs.

Seguidamente, conoceremos a Leah, una joven quien fue ‘dada de alta’, de lo que parece algún tratamiento psiquiátrico. Junto con su padre, Magnus, emprenderán un viaje en tren hacia la coalición de ciudades-estado llamadas, Sacra Besser. ¿Qué es lo que realmente le pasa a Leah? ¿Acaso ir hacia Besser será bueno para ella?

Por otro lado, conoceremos a un grupo de gente muy religiosa, que habla de una entidad llamada Æther, el Dios ‘intangible’ al que parecen dedicar su vida y rendirle pleitesía. De alguna manera, dos de ellxs, el Inquisidor y su niñera, también se subirán a ese tren rumbo a las crípticas tierras de Besser…

Todo el volumen se centrará en ese largo trayecto en tren hacia Sacra Besser, en el que pasará definitivamente de todo. La travesía no solo nos permitirá conocer la relación padre-hija de Leah y Magnus, sino que permitirá profundizar en aquello que aqueja a la joven, sus traumas y las genuinas razones de su inestabilidad psicológica. Todos los acontecimientos que se sucederán en los vagones sumarán datos que nos permitirán reconstruir los propósitos de ese enigmático grupo religioso que venera a Æther.

Andrade propone un viaje en el que no faltarán los monstruos, ¿las posesiones?, las situaciones extrañas, tensas y terroríficas, y los diálogos bizarros y confusos. Todo en ese tren rozará lo inusual y misterioso: desde seres horrorosxs a vestimentas de otra época y etnias de personajes que parecen no pertenecer al entorno construido.

Sacra Besser es un comic que nos saca de los lugares de confort, puesto que a la vez que aborda temas super profundos como lo son los legados, lo no dicho y los secretos, nos transporta a un universo que no hace más que plantear preguntas en las que tendremos que acostumbrarnos a quedarnos con cabos sueltos. Temas sociales y terrenales se entremezclan con un entorno poco claro y desconcertante, capaces de generar múltiples emociones que no terminaremos de comprender; no al menos, en este primer volumen.

El trabajo visual de Andrade responde al estilo cercano al manga al que ya nos tiene habituadxs, aunque en esta ocasión con personajes cuyos gestos y miradas parece más intensas y expresivas aun. Para esto, los primeros planos de los rostros resultan clave, principalmente las miradas con sus ojos rasgados y caucásicos. La expresividad de los monstruos es un aspecto impresionante también; no hay justamente ojos allí, pero si orificios oculares muy profundos y negros, capaces de provocar emociones muy diversas. Los trazos de Andrade son muy precisos y el uso del claroscuro resulta muy acertado para un relato en el que la mayoría de los sucesos transcurren en un tren en el que la noche será la protagonista. La relación figura-fondo es uno de los aspectos más destacados, ya que los diversos compartimentos del tren tienen mucho detalle y fácilmente nos transportan a esas épocas en que la gente viajaba por días en un medio de locomoción repleto de rincones para visitar y cosas para hacer.

Aunque no vemos mucho de las tierras de Sacra Besser, Andrade se encargará de anticiparnos un poco lo que nos vamos a encontrar allí a partir de los diálogos de lxs personajes, así como también a partir de la información adicional que la artista aporta tanto en el prólogo, como en el ‘codex’ que nos presenta luego del final del volumen. El codex nos desasnará de muchos vocablos desconocidos que se nombran a lo largo del relato, así como conocer un poco más sobre el mundo que busca construir y consolidad la autora. ¿Acaso aparte de esta serie limitada de la autora tendrá en algún momento un spin-off u otras historias ubicadas en el mismo universo?

​Según el prólogo y ese codex a modo de epílogo, claramente Besser tiene mucho significado para la autora y es, a partir de allí, que se erige todo un lore que exploraremos (esperemos) en la próxima y última entrega. De hecho, la región de Sacra Besser aparece como unx personaje más, probablemente la verdadera protagonista de esta historia; personajx que la verdad nos deja deseosxs de explorar mucho más sobre ella…

‘Sacra Besser: Tierra de Monstruos’ es una novela gráfica que deja con ganas de más. Si no fuera porque sabemos que va a haber una segunda parte, ya le hubiéramos pedido a la autora que la sacara o que por favor nos contestara todas nuestra preguntas. Se trata de un relato que queda absolutamente abierto, repleto de tramas por resolver, cuestiones por explicar y mucho, mucho más lore por explorar…