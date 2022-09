Paula Boffo, conocide también como Sukermercado o simplemente Suki, presentó su nuevo trabajo “Santa Sombra”, durante la última Crack Bang Boom, llevada a cabo en Rosario durante los días 11, 12, 13 y 14 de Agosto pasado. La novela gráfica publicada por Barro Editorial retoma el personaje y la historia de Juana, una cholita vengadora y justiciera del norte de nuestro país, personaje ya presentado anteriormente en “La sombra del Altiplano”, un fanzine que en su momento tuvo gran repercusión. En esta oportunidad, Boffo retoma la historia, para volverla un trabajo mucho más extenso, cuyas 208 páginas nos harán estremecernos para visibilizar las injusticias, la desigualdad, el dolor y el sufrimiento de muchas de las mujeres de nuestro país.

La historia comienza poniéndonos en contexto mediante una celebración de la Festividad de la Pachamama, celebrada cada año el 1º de Agosto, principalmente en el norte de nuestro país. El inconfundible paisaje del altiplano jujeño de Humahuaca se hace presente, junto a sus montañas tan características y, más adelante, mediante un típico mercado de comida y productos locales. Desde estas primeras viñetas, conoceremos a Juana, una cholita adolescente que no la pasa bien en la escuela y se siente rechazada por sus compañeres. Por mandato y pedido de su abuela, Juana deberá ir, aunque con muy pocas ganas, al mercado, junto con su hermana Marisol, momento que cambiará su vida para siempre.

Durante la visita al mercado, Juana y Marisol tendrán una discusión que las separará y hará que cada una vaya por su lado. Lo que Juana no sabe es que ya no volverá a encontrarse con su hermana, por lo que tendrá que volver desconcertada y sola a su casa… Pasan los días y su hermana no aparece. A la familia la invade la incógnita, y si bien parece algo preocupada, también piensa que simplemente decidió irse, puesto que no es la primera vez que lo hace. La familia acusa de irresponsable a Juana, por haberla dejado su hermana y volverse sola. En la escuela, les compañeres de Juana no hacen más que juzgar a Marisol, puesto que la acusan de haberse ido por ahí, por ser una mujer impúdica, simplemente entregada al placer. Pero, ¿dónde está Marisol?

Pese al entorno hostil, Juana parece la única y verdaderamente preocupada por saber dónde está su hermana. Juana presiente que Marisol está en peligro y moverá cielo y tierra por encontrarla. Nada se impondrá en su camino. En su intensa búsqueda, Juana hará lo que sea, inclusive será capaz de pactar con las fuerzas más oscuras y esotéricas para convertirse en una justiciera a través de un pacto de sangre que le otorgará poderes ancestrales, sobrehumanos y fantasmales,. Juana obtendrá mágicamente dos machetes poseídos por tenebrosos espectros, que le otorgarán sed de sangre y la volverán absolutamente despiadada. Lo que Juana no sabe es que este será un viaje de ida y sin retorno, en el que se convertirá una verdadera cazadora y vengadora… ¿Hasta dónde será capaz de llegar nuestra la protagonista?

Las viñetas de “Santa Sombra” nos hablan de aquellas mujeres que desaparecen un nuestro país sin dejar rastro para ser víctimas de una de las expresiones más crueles del patriarcado: la trata de mujeres. Mediante la fantasía, la magia y a partir del prisma del género superheroico, la protagonista del trabajo de Boffo encarna esa necesidad y esa urgencia por terminar con las injusticias y la violencia de género en una sociedad como la nuestra, en la que el sometimiento de las mujeres aún continua en muchos sentidos y nos queda mucho camino por recorrer para terminar con los abusos y la violencia. Juana se volverá una verdadera “santa” en las sombras que ya no solo tendrá como objetivo vengar a su hermana sino a todas y hasta la última mujer víctima de las redes de trata y de los hombres abusivos y violentos a lo largo del Altiplano.

Al mismo que el trabajo de Boffo nos adentra en una zona diferente y alejada de las modernas urbes del centro de nuestro país para adentrarnos en paisajes poco explorados dentro del género de la historieta, nos sitúa narrativamente dentro los movimientos de los feminismos contemporáneos más acérrimos. A partir de un relato costumbrista con cierto tinte de folklore popular, le artista entremezcla realidad, ficción y magia para situar al lector y la lectora en un camino hacia el empoderamiento. Para esto, en el viaje que nos propone “Santa Sombra” no faltarán la sangre, la muerte y el gore. Probablemente lo más destacado en cuanto el estilo gráfico que nos propone Boffo, es su pregnancia mediante la acromía y el contraste entre la luz y la oscuridad. Pese a manejar solamente el blanco y el negro, las viñetas gritan sangre y angustia, con una fuerza poética donde la resistencia y la búsqueda por la transformación se vuelven centrales en la obra. El trazo de Boffo, evidentemente con algún que otro rasgo que nos remite al manga, no hace más que potenciar el mensaje de la historia. Se destaca el uso del recurso de exponer por momentos solo la parte de figuras en ciertos cuadros para completar un todo a través de la interacción entre diversas viñetas.

“Santa Sombra” logra alejarnos de las grande urbes y del centro de nuestro país para llevarnos a paisajes y comunidades menos visibilizadas y apartadas muchas veces del ojo público y recordarnos que el abuso, el maltrato y la violencia de género atraviesa todas las realidades sociales. Así y mediante una madurez estética y narrativa, Boffo evidencia en su trabajo una gran capacidad artística de comunicar un mensaje fuerte y poco explorado dentro del género de la historieta para llevarnos a aquellos lugares donde se sitúa más violentamente el patriarcado.