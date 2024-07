Setentosa y digital

Otra vez nos fuimos a la mierda…

Volvió la Comiqueando Digital y esta vez con un número de ¡356 páginas!. Una bestialidad que tenés que comprobar con tus propios ojos, cuando la descargues en www.comiqueandoshop.blogspot.com.

¿Querés saber con qué te vas a encontrar cuando la abras? Quedate y te cuento. Tenemos un especial Década del ´70 repleto de material.

Diego Accorsi te invita a descubrir a Roland el Corsario, la más apasionante de las creaciones de H.G. Oesterheld para Columba.

¿Te acordás cuando los dibujos animados de la tele parecían todos clones de Scooby-Doo, con decenas de pandillas de adolescentes que resuelven misterios junto a mascotas y bichos raros? Roberto Barreiro explica el fenómeno y se acuerda de TODOS los clones.

También tenemos un completísimo informe de Diego Accorsi sobre Kamandi, una de las mejores series que Jack Kirby le aportó a DC Comics.

Norman Fernández nos lleva a los tiempos en los que el comic underground de España era picante y salvaje de verdad. Acá nos vamos a enterar de dónde venían los pibes que, para cuando salió El Víbora en 1979, ya eran capos.

La influyente antología Star*Reach, pionera del comic independiente en Estados Unidos, también tiene su nota, investigada en detalle por Gonzalo Ruiz.

Poco antes y justo después de Skorpio aparecieron Top y Turay, dos antologías argentinas en la tradición Oesterheldiana de Frontera, y Hernán Ostuni te cuenta por qué no duraron.

A 50 años del lanzamiento de Skorpio, un artículo a fondo sobre Ediciones Récord, en el que Ricardo De Luca investiga toda la historia de la editorial, más una guía por las principales series que pasaron por la antología.

Y una vez alguien se puso las pilas para hacer una película de superhéroes en serio. Filmar y estrenar Superman: The Movie no fue fácil y Fede Velasco te explica por qué.

También hay nota de El Mono Relojero, una gema del comic infantil, aún hoy difícil de superar, nacida en las páginas de la revista Billiken, bajo la lupa de Esteban Tolj.

Si hablamos de íconos de los ´70, no podía faltar la historia completa de Métal Hurlant, la antología que sacudió como ninguna otra la historia del comic francés, contada por Lorenzo F. Díaz y Andrés Accorsi.

De entre los escombros de la DC Implosion, Diego Accorsi rescata historietas que quedaron inéditas o sin terminar y que aparecieron en la mítica revista clandestina Cancelled Comics Cavalcade.

Jules De Menta recomienda antologías y novelas gráficas argentinas recientes que indagan en los trágicos sucesos de 1976-1983. Si te interesa el cruce entre historieta y dictadura, acá vas a alucinar.

Diego Accorsi te cuenta la historia completa de Black Lightning, un querido personaje de DC y rescata a todos los superhéroes negros surgidos en los ´70 en esa editorial.

Si no sos de España, probablemente no conozcas a Trinca, la revista infanto-juvenil (y no tanto) que en 1970 elevó la jerarquía del comic español. El maestro Rafael Marín revela todos sus secretos.

Otra investigación minuciosa de Diego Accorsi, tiene que ver con los comics de KISS. Pintate la cara y preparate para seguir al cuarteto más rockero por todas sus epopeyas historietísticas. Colabora el Dr. Sax.

«El Grupo del 24» es el nombre con el que se conoció a las mangakas que revolucionaron el shojo en los ´70. Descubrilas en un informe a cargo de Analía Lorena Meo, Gerardo Del Vigo, Victoria Varela Poirier y Andrés Accorsi.

Y otra vez volvemos a HGO, esta vez en un repaso por sus grandes obras de los años ´70 y sus últimos días, a cargo de Diego Accorsi.

Ahí tenemos 356 páginas de artículos para leer durante MESES. O por lo menos eso espero, porque a nosotros nos llevó MESES preparar todo esto, y no vamos a lanzar otro número de la revista Digital hasta los últimos días de Diciembre.

Pero además, como siempre, están los contenidos audiovisuales exclusivos, que no son los que subimos habitualmente ni al sitio ni al canal de YouTube.

Ahí vas a encontrar el QR para acceder al Podcast Especial: Tributo a Akira Toriyama, en el que conversamos con Marika Vila (realizadora editorial de Planeta-DeAgostini), Lea Caballero (historietista y docente) y Federico Musso (editor de Ivrea) acerca del sensei, su vida, su obra y el impacto de Dragon Ball en el habla hispana.

Otro QR te va a llevar a un video exclusivo en el que el guionista y especialista Carlos Reyes nos invita a recorrer el Salón Internacional de la Historieta que se realizó en Santiago de Chile a principios de Junio. Gran oportunidad para conocer a los referentes del comic trasandino.

Y el otro QR te lleva a un video extra-large, subido al canal en dos partes, en el que el maestro Luis Gantús repasa los grandes hitos del comic mexicano, no sólo de los ´70 sino de prácticamente todo el Siglo XX. Imprescindible es poco.

¿Y cuánto hay que pagar por todo esto?

Muy poquito, $ 5.500 si estás en Argentina y u$ 3,95 desde cualquier otro país. Menos de lo que vale una docena de facturas.

Como siempre decimos, este es el único de todos los contenidos que te brinda Comiqueando por el que cobramos unos pesos, y está buenísimo que un par de veces al año lo apoyes con tu compra. Todo lo demás, como siempre, es gratis.

Y si (para recibirte de Ratón con diploma y honores) querés entrar a la tienda virtual y llevarte algo sin poner un sope, revisá el sector de Descargas Gratuitas, donde seguimos sumando publicaciones de los ´90 y 2000 en formato digital.

Una vez más, lo dimos todo. Ojalá disfrutes este numerazo épico e inolvidable. Te esperamos en https://comiqueandoshop.blogspot.com/.