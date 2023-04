Shang-Chi (parte 8)

Nos vamos a 2006, cuando se lanza la segunda serie de Heroes for Hire, un rejunte de personajes de cuarta y quinta categoría, para una serie mensual que iba a durar apenas 15 episodios, en la que Shang-Chi se suma a un elenco encabezado por Misty Knight, Colleen Wing y Black Cat. Los primeros números (escritos por Justin Gray y Jimmy Palmiotti junto a dibujantes de la parte de abajo del montón) son bastante entretenidos, sobre todo por la dinámica entre los personajes y las situaciones medio bizarras que involucran a villanos del fondo de la tabla de las ligas del Ascenso, por supuesto con ciertas similitudes con la Justice League de Keith Giffen y J.M. DeMatteis. En la segunda mitad de la colección tenemos una notable mejora en los dibujos, gracias a la llegada de Clay Mann, y un cambio en la orientación de los guiones que propone Zeb Wells, que le baja bastante el tono a la comedia. De hecho, termina triste, con una derrota y un bajón profundos. El héroe chino no tiene mayor desarrollo a lo largo de la serie, más allá de un encontronazo sexual con Tarantula.

En Noviembre de 2009, Marvel nos apunta al corazón con un especial en blanco y negro titulado Shang-Chi: Master of Kung Fu. Se trata de una antología compuesta por tres historietas y un breve cuento, este último ilustrado nada menos que por Paul Gulacy. Guarda: no es brillante. El dibujante que más páginas aporta (Kody Chamberlin) es el que menos me gusta, el mejor guionista del paquete (Jonathan Hickman) no se juega demasiado, y en general, sin ser un horror, deja la sensación de que podría haber sido bastante mejor.

A fines de 2010, Marvel le va a poner fin a la ridiculez de no poder nombrar a Fu Manchu: en un arco argumental que se desarrolla entre los números 6 y 10 de Secret Avengers, nos vamos a enterar que el verdadero nombre del maligno villano es Zheng Zu, y que es un hechicero prácticamente inmortal, que a lo largo de los siglos adoptó varios nombres falsos, entre ellos el que no se podía mencionar sin pagarle a los herederos de Sax Rohmer. Ed Brubaker y Mike Deodato firman esta saga muy estirada, repleta de peleas que no conducen a nada, en la que Shang-Chi se suma al equipo liderado por Steve Rogers para impedir una nueva y definitiva resurrección de su padre.

Un año más tarde, a fines de 2011, Shang-Chi va a volver a la acción para co-protagonizar junto con Iron Fist la miniserie de tres episodios Spider-Island: Deadly Hands of Kung Fu. El guion de Antony Johnston se nutre de lo que estaba pasando en el evento Spider-Island (centrado en los títulos de Spider-Man) y es apenas pasable. El atractivo insoslayable son los dibujos de nuestros compatriotas Sebastián Fiumara y Leandro Fernández, que son realmente alucinantes.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

Con un criterio difícil de entender, Jonathan Hickman decide sumar a Shang-Chi a los Avengers, a partir de la serie que se lanza en 2013 y desemboca en 2015 en Secret Wars. Es una etapa muy convulsionada, en la que los Avengers tienen una formación multitudinaria y cada personaje tiene muy poco espacio para lucirse. Shang-Chi aparece bastante poco en los 23 primeros números y regresa en el nº38 para el tramo final, conocido como «Time Runs Out». En el medio, entre 2014 y 2015, pasa a la revista Avengers World, una serie que dura 21 episodios y que también tiene un elenco muy numeroso, y una rotación muy intensa de guionistas y dibujantes. Nuestro héroe participa en un par de aventuras del grupo y tiene su momento de lucimiento en el nº20, escrito por Frank Barbiere. Y también momentos bizarros como cuando se hace gigante, cuando se agarra a patadas de kung fu con monstruos alienígenas en el espacio exterior, o cuando le aparece el poder de crear réplicas de sí mismo. Todo esto, obviamente, es 100% prescindible para disfrutar de la historia de Shang-Chi.

También en 2014 (momento de alta exposición del personaje) aparece la miniserie de cuatro episodios Deadly Hands of Kung Fu, escrita por Mike Benson y dibujada por Tan Eng Huat en un nivel bastante inferior al de sus mejores trabajos. Esta vez, Shang-Chi regresa al Barrio Chino de Londres para investigar el asesinato de Leiko Wu. Sí, Mike Benson limpia de un saque a uno de los personajes más importantes de MOKF, en el inicio de una aventura en la que regresan Black Jack Tarr (de nuevo en el MI-6), Misty Knight, Colleen Wing y tres villanos de la etapa clásica: Razorfist, Skullcrusher y Midnight. La saguita no es mala, pero se excede en la cantidad de elementos fantásticos que introduce el guion, no al nivel de Avengers y Avengers World, pero muy lejos del verosímil que conservaban las mejores epopeyas de MOKF.

