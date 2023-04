Shang-Chi (parte 9)

En 2015, y a modo de complemento a la ambiciosa saga Secret Wars, el guionista W. Haden Blackman forma equipo con los croatas Dalibor Talajic y Goran Sudzuka para otra miniserie de cuatro episodios, ahora titulada Master of Kung Fu. La acción nos lleva a una iteración alternativa de K´un Lun (la ciudad secreta donde Danny Rand se convirtió en Iron Fist), en la que Shang-Chi tiene poderes místicos, su padre Zheng Zu es emperador, y aparecen versiones un poco distorsionadas (al estilo Age of Apocalypse) de personajes como Iron Fist, Callisto, Wolfsbane, Marrow, Typhoid Mary, Kitty Pryde, Doug Ramsey y Elektra. Otra engañifa sumamente menor y prescindible, aunque con dibujos de muy buena calidad.

Para este entonces, Marvel finalmente llega a un acuerdo con los herederos de Sax Rohmer, quienes aceptan (a cambio de un desembolso de dinero) que la editorial republique toda la serie original en formato Omnibus. Así es como entre 2016 y 2017 aparecen cuatro tomos demoledores con todo lo que se había producido con Shang-Chi hasta Bleeding Back inclusive, sin tener que modificar dibujos ni diálogos para que Fu Manchu no aparezca, o para que no se lo nombre. Una gran opción para quienes querían redescubrir un clásico de los ´70 sin tener que buscar una por una casi 120 revistitas.

En 2017, cuando Marvel lanza el evento Legacy, le agrega un número más a varias colecciones clásicas, y así sale el nº126 de Master of Kung Fu, escrito por CM Punk y dibujado (una vez más) por Dalibor Talajic. Está bien, es una aventura simpática, con mucho ritmo, y con el agregado de que ahora Shang-Chi tiene un monito llamado Chee.

La leyenda continúa en 2020 con una miniserie de cinco episodios titulada «Shang-Chi», en la que por primear vez los guiones están en manos de un autor estadounidense, pero hijo de chinos, nada menos que el consagrado y multipremiado Gene Luen Yang. Acompañado en la faz gráfica por Dike Ruan y Philip Tan, Tang incorpora nuevos personajes tomados del pasado remoto de Zheng Zu, que le permite mezclar artes marciales con artes mágicas milenarias en un cóctel explosivo, por momentos muy pasado de rosca, con zombies, dragones y demás delirios. Leiko Wu reaparece como si nunca hubiera muerto, al resto de los personajes del elenco clásico ni se los menciona y aparecen un tío y nuevos hermanos y hermanas de nuestro héroe (al final, Fu Manchu competía con el Diego en materia de vástagos a medio reconocer). No es el tipo de historia que a mí más me gusta para Shang-Chi, ni el tipo de dibujo que más me llega, pero tampoco puedo decir que esté mal.

En 2021, poco antes del estreno de la película «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», se publica el especial The Legend of Shang-Chi, con una aventura autoconclusiva a cargo de Alyssa Wong y Andie Tong. Es un relato muy orientado a la acción extrema típica del comic de superhéroes, con la estética del shonen actual, muchos elementos fantásticos y la lucha a todo o nada de nuestro héroe y Leiko contra Lady Deathstrike, la letal enemiga de Wolverine.

También en 2021 se lanza una serie de 12 números, titulada «Shang-Chi», de nuevo a cargo de Gene Luen Yang y Dike Ruan, en la que el héroe chino queda a cargo de la Five Weapons Society, una especie de secta criminal fundada por su padre. Chi tendrá que reconvertir a esta organización en una fuerza del Bien, lo cual no será nada fácil, y menos cuando el resto de los superhéroes asocian ese nombre con la «mano negra» de Zheng Zu. Spider-Man, Captain America, Wolverine, los Fantastic Four, Iron Man y Thor se cruzan con Shang-Chi y sus hermanos en un primer arco lleno de acción, mientras se siguen revelando oscuros secretos de su familia. Y en la segunda mitad, el foco se desplaza hacia la mamá de Shang-Chi, cuyo padre está vivo y se revela como un poderoso villano. Este último arco, contra Chieftain Xin, tiene una mejora en los dibujos, cortesía de Marcus To, pero a nivel guion aporta muy poquito.

La misma dupla (Yang y To) relanzan la serie en 2022 con el nombre «Shang-Chi and the Ten Rings» (en obvia alusión al título de la película) y ofrecen seis números más a toda machaca. Finalmente, este año Gene Luen Yang lanzó el nº1 de Shang-Chi: Master of the Ten Rings, anunciado como «el arco final» de su etapa al frente del personaje, con dibujos de Michael Yg. Hasta ahora salió un solo número, así que no da para opinar demasiado, más allá de que el dibujante me parece sumamente limitado.

A riesgo de sonar como esos viejos nostálgicos para los que todo tiempo pasado fue mejor, el balance de casi todas las historietas de Shang-Chi aparecidas después del cierre de la serie original es bastante decepcionante. Pero tengo que aclarar que yo leí la MOKF de los ´70 y ´80 casi sobre el final de los ´90, y por recomendación de distintos críticos. O sea que no es una pasión fruto de los gustos que uno tuvo en la infancia o adolescencia, sino que es material que me conquistó ya de grande, cuando se supone que uno ya no compra espejitos de colores. De todos modos, cada año que pasa me quedan menos dudas de que el clásico, la obra maestra, es el Master of Kung Fu de Doug Moench, Paul Gulacy, Mike Zeck y Gene Day. El resto, no me parece mal que exista, ni que Marvel siga apostando de vez en cuando por el personaje, pero no es lo que a mí me engancha a la hora de leer historietas de este tipo.