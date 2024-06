-CLASIFICADO-

En el mercado del manga surgen sorpresas inesperadas como Spy x Family de Tatsuya Endō. Este manga que mezcla el costumbrismo con el género de espías se convirtió en uno de los mangas más vendidos de la historia, con el nada despreciable número de 35 millones de copias en circulación.

DOCUMENTOS PUBLICADOS

El manga comenzó sus andanzas en la aplicación y sitio web Shōnen Jump+ de Shūeisha desde el 25 de Marzo de 2019, donde se publicaba de forma gratuita. Hasta el momento se recopila en 13 tankōubon. La edición nacional está a cargo de Editorial Ivrea.

LA MENTE MAESTRA

Tatsuya Endō es conocido por ser un mangaka detallista. Comenzó como colaborador en mangas como Fire Punch. Como todo artista nipón, demostró su talento con historias cortas y eventualmente fue ampliando la longitud de sus historias. Primero con TISTA, una obra sobre una asesina de un grupo de extremistas religiosos y posteriormente con Gekka Bijin, una versión libre de un cuento popular japonés. Ambas más oscuras y violentas que el manga que le dio fama mundial.

Es un artista al que le gusta ahondar en todas las aristas de sus historias y crear personajes tridimensionales, con contradicciones y un muy buen trabajo en lo que respecta al desarrollo psicológico. Sus protagonistas crecen, maduran de manera verosímil, lo cual genera una gran conexión con los lectores. Incluso en Spy x Family, una serie con humor liviano, hay una evolución en este aspecto.

PROTEGER LA PAZ

Poco tiempo después de una guerra cruenta, los países de Ostania y Westalis –inspirados en Alemania Oriental y Occidental respectivamente- disfrutan tiempos de paz. Las tensiones políticas entre ambos países demuestran que los cimientos de esa armonía son endebles. En efecto, sospechan mutuamente de sus acciones y, por ende, crearon organismos para evitar cualquier foco de violencia que eventualmente lleve al devenir de una nueva guerra. Ostania cuenta con la SSS, State Security Service, vagamente inspirado en la KGB. Un organismo conocido por su trato violento, apático y carente de empatía. Por su lado, Westalis tiene su agencia de inteligencia, WISE, Westalian Intelligence Services’ Eastern-Focused Division, que recuerda al MI6 de la primera época de James Bond. Es decir, efectivo y cero glamoroso.

OPERACIÓN STRIX

Una de las figuras más poderosas de Ostania, Dónovan Desmond, es líder de un grupo político radical. WISE sospecha que usa su poderío económico y contactos para reiniciar la guerra, por lo que es vital investigarlo para desenmascarar sus intenciones. El gran problema radica en que su personalidad paranoica lo lleva a aislarse socialmente y solamente acude a reuniones en la renombrada y prestigiosa Academia Edén. Solamente el super espía Twilight puede acercarse a él de una forma atípica, incluso para un agente de su calibre: Debe formar una familia ficticia y lograr que su hija llegue a ser una estudiante destacada para así lograr llegar al círculo cerradísimo de Desmond. Es así como pasa a ser Loid Forger, un hombre cariñoso que se preocupa por su “mujer e hija”.

Irónicamente adopta a una psíquica que puede leer mentes, la enfant terrible Anya; a un perro con poderes precognitivos, Bond; y se casa con una de las asesinas más peligrosas de Ostania, Yor, también conocida como Thorn Princess. Cada cual tiene su tapadera e identidades ficticias para formar esa familia feliz que son los Forger. Solamente Anya sabe la verdad.

AMBIENTACIÓN

Spy x Family es un manga que probablemente no funcione si está ambientado en la época actual. La mentira de los Forger caería rápidamente en un mundo de internet, celulares y drones. En este sentido, es aplaudible que Tatsuya Endō juegue con una versión simplificada de la Guerra Fría en un universo alternativo –época de oro del género- para desarrollar su obra. Esto es, a mi parecer, uno de los elementos clave que hace funcionar la historia. Incluso cuando gran parte de las sagas tienen mucho humor costumbrista y el elemento de drama light de familia, hay una tensión tácita.

La paz en la que viven y que les permite desarrollar el juego de familia, puede desmoronarse en cualquier momento si las relaciones entre los dos países, Westalis y Ostania, se rompen por algún elemento detonador. No faltan los poderes en las sombras que quieren que esa paz tan frágil se desmorone para así volver al conflicto armado, y eventual guerra. Este juego de poderes y el tira y afloje, es probablemente el elemento más oscuro del manga. Es aquí donde el rol de tanto Loid como de Yor es fundamental y ayuda a que la dinámica del manga se estructure de una manera muy orgánica entre género de espías, thriller de acción y por supuesto, costumbrismo familiar con mucho humor.

SECRETOS CONTRADICTORIOS

Algo maravilloso en este manga son esas contradicciones absurdas, que demuestran una faceta más humana de los personajes. Las grandes organizaciones, SSS y WISE no son infalibles y, de hecho, la primera tiene el concepto de que la operación Strix es una gran conspiración cuyo objetivo principal es atacar a Ostania. Por otro lado, Loid, el super espía, arma una familia ficticia con Yor aun cuando se le escapó un detalle en su investigación: su doble identidad como asesina. Ni que decir que alguien con los sentidos tan avispados como Twilight no dude ni se cuestione el por qué de la fuerza descomunal de su “esposa”. Además, hay que sumar que Yor es tan inocente en su faceta de civil, que no cuestiona nada de la fachada. Anya, que sabe toda la verdad, lo toma simplemente como un juego, como si estuviera viviendo un capítulo de su serie de espías favorita, Bondman.

Finalmente, la contradicción más grande, y además el motor de Spy x Family, es que, si bien están acostumbrados a no tener nexos emocionales con otras personas, a medida en la que avanzan los capítulos se hace evidente que necesitan ese espacio de contención y calidez que representa una familia. De a poco, los roles ficticios de cada uno se van rompiendo de manera muy sutil, para generar momentos tiernos en los que disfrutan ese espacio compartido. Se preocupan los unos por los otros, se frustran –sobre todo por las notas de Anya- y, sobre todo, se cuidan mutuamente. La primera motivación de preservar esa familia, que era mantener apariencias y la Operación Strix, pasa a ser algo que los mismos personajes dudan en aceptar, pero eventualmente lo disfrutan, que es simplemente cuidar la integridad de ese nexo que los une.

LOS SOSPECHOSOS

Cada uno de los protagonistas tiene su propio entorno dentro de la serie, burbujas narrativas que se entrecruzan cada tanto con la línea principal, que es el día a día de la familia Forger. Por lo general, el autor deja que cada una de estas subtramas se desarrolle naturalmente sin superponerse con las demás, excepto en momentos estratégicos. Estos logran un suspenso enorme por otro de los logros narrativos del autor: El nexo emocional real entre los protagonistas, algo que va crece a media en la que el manga avanza y con lo que logra un carisma de personajes enorme.

LAS CINTAS PÚBLICAS

Adaptar un manga con tantos cambios de ritmo y saltos bruscos desde el costumbrismo a la acción fue un desafío que corrió a manos de CloverWorks Inc y Wit Studio quienes se hicieron cargo de sorprender con la versión animada del manga. Ya desde los primeros capítulos, la adaptación de Spy x Family tuvo cambios muy sutiles con respecto a su versión de viñetas. Son cosas mínimas como rostros más estilizados, una que otra viñeta omitida y el más notorio de todos: mayor tensión en los momentos de acción y espionaje. La dinámica en los combates es excelente. Hay un manejo del cambio de planos, incluso con planos secuencia, que fluyen con una naturalidad sorprendente. Por otro lado, la música ayuda a darle esa ambientación de género de espías, pero con el componente satírico. Juegan con los estereotipos, pero basta la introducción de un poco de humor para darle algo fresco.

Otro aspecto que destacaron y aprovecharon mucho del manga son las expresiones de Anya. Exageradas como ella misma y también llamativas. Se convirtieron rápidamente en memes y stickers de otakus y de toda aquella persona que necesite comunicar algo de una manera un poco exagerada.

Finalmente hay que destacar los openings y endings. El estudio entendió la dinámica familiar atípica de los Forger y simplemente jugaron con convencionalismos del género. Simplifican tan bien lo que es Spy x Family que enamora o evita que alguien se acerque a la serie. Con dos temporadas, una tercera anunciada y una película, Spy x Family tiene aún mucho para dar.

MISIÓN EXITOSA

La magia de Tatsuya Endō está en mezclar elementos corrientes de géneros hiper-explotados y darles una vuelta de tuerca desde el humor. Encontró una fórmula que funciona extremadamente bien y hasta el momento sabe explotarla sin caer en repeticiones o simplemente hacerla sentir agotada. En este sentido significa una obra que se mantiene fresca gracias a sus personajes y a tramas muy bien desarrolladas. Una joya que vale la pena visitar.

Leer y Destruir​