Star Wars a diario

Entre 1979 y 1984, el boom de Star Wars llegó también al formato de tiras en los periódicos distribuidas por Los Angeles Times Syndicate en más de 50 diarios en 44 países y una base de 60 millones lectores promedio.

En 1978, Archie Goodwin y Al Williamson propusieron una adaptación en tiras de la película original, pero tras 12 planchas iniciales, el equipo dejó de tener tiempo disponible y el proyecto quedó trunco. Al año siguiente, Russ Manning, con la experiencia de su Tarzán en tiras, fue contratado como autor integral para producir una tira diaria y otra dominical, las cuales originalmente contaban historias separadas, y que según declaró el autor, las iba inventando sobre la marcha. Tras seis meses de entregas, Manning comenzó a dibujar guiones ajenos y las tiras que se publicaban comenzaron a tener una narración unificada. Todas las historias de las tiras fueron de concepción original y tuvieron lugar entre los sucesos de la primera peli y “Empire Strikes Back” con la excepción de Han Solo At Star’s End.

Durante este período, Manning escribió y dibujó las siguientes historias:

Gambler´s World (desde 12 de marzo al 8 de septiembre de 1979).

The Constancia Affair (entre el 11 de marzo y el 8 de julio de 1979).

The Kashyyyk Depths (del 15 de julio al 8 de septiembre de 1979).

Con la colaboración en los guiones de otros autores se publicaron:

Tatooine Sojourn (serializada entre el 10 de septiembre y el 5 de noviembre de 1979) con el también ganador del Eisner, Steve Gerber.

Princess Leia, Imperial Servant (del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 1979), con guiones de Russ Helm

The Second Kessel Run, también Rus Helm en los guiones (del 1 de enero al 25 de febrero de 1980)

Bring Me the Children, con guión de Don Christensen (entre el 26 de febrero y el 1 de abril de 1980)

As Long As We Live…, otra vez en colaboración de Don Christensen (desde el 22 de abril al 16 de junio de 1980)

The Frozen World of Ota, guiones conjuntos de Russ Manning, Don Christensen y Rick Hoberg, y lápices de Manning junto al glorioso Alfredo Alcalá (del 17 de junio al 10 de agosto de 1980)

Lamentablemente, a partir de este periodo Russ Manning debe abandonar el laburo por problemas de salud (fallecería de cáncer al año siguiente) y asume los dibujos Alcalá para la saguita Planet of Kadril, con guiones de Russ Helm (del 11 de agosto al 5 de octubre de 1980).

Un paréntesis piola se dio entre el 6 de octubre de 1980 y el 5 de febrero de 1981: Archie Goodwin y Alcalá adaptaron la novela Han Solo At Star’s End de Brian Daley, publicada en 1979, y única historia salida en los diarios que no se ubica entre las dos primeras películas, sino que nos cuenta las andanzas del carismático Han durante sus años de contrabandista antes de unirse a la Alianza Rebelde.

A partir de aquí y hasta el fin de las publicaciones, con varios partidos acumulados en las publicaciones de Marvel, desembarcan en las tiras Archie Goodwin y Al Williamson, quienes con la experiencia que arrastraban y la ventaja de haber visto Star Wars y Empire Strikes Back,se despacharon con las siguientes 16 aventuras:

.The Bounty Hunter of Ord Mantell (del 9 de febrero al 19 de abril de 1981)

.Darth Vader Strikes (desde 20 de abril a 26 de junio de 1981). A partir de esta historia, las publicaciones que salían los domingos sumaron un segmento separado llamado “Star Wars Scrap Book” una suerte de mini-guía con información del universo Star Wars.

.The Serpent Masters (27 de julio al 1 de noviembre de 1981)

.Deadly Reunion (2 de noviembre de 1981 al 3 de enero de 1982)

.Traitor’s Gambit (4 de enero al 7 de marzo de 1982)

.The Night Beast (8 de marzo al 16 de mayo de 1982)

.The Return of Ben Kenobi (17 de mayo al 25 de julio de 1982)

.The Power Gem (26 de julio al 3 de octubre de 1982)

.Iceworld (4 de octubre al 14 de noviembre de 1982)

.Revenge of the Jedi (15 de noviembre de 1982 al 23 de enero de 1983). Un aporte hermoso de esta saga es que hace su primera aparición el querido Almirante Ackbar antes que el estreno de “The Return of the Jedi” que aún estaba en producción.

.Doom Mision (24 de enero al 17 de abril de 1983)

.Race for Survival (18 de abril al 10 de julio de 1983).

.The Paradise Detour (11 de julio la 2 de octubre de 1983)

.A New Beginning (3 de octubre al 25 de diciembre 1983)

.Showdown (26 de diciembre de 1983 al 5 de febrero de 1984)

.The Final Trap (6 de febrero al 11 de marzo de 1984)

Al igual que las primeras historias en Marvel, las tiras de los diarios tienen un aire que a veces recuerda más a títulos como Flash Gordon que al propio universo de George Lucas, ya que originalmente los autores no tenían tanta tela para cortar en cuanto a material de referencia con sólo una película en su haber. A medida que se producían los estrenos subsiguientes aparecieron nuevos hilos conceptuales que formarán el telar constitutivo de la identidad de la saga, como locaciones, naves, uniformes, personajes, etc., como puede verse en la larga y prolífica etapa de Goodwin y Williamson.

Otro atractivo de visitar estas historias es ver el paso de figuras de alto vuelo en el Noveno Arte y que si bien ninguno se consagró con Star Wars, las tiras no dejan de ser una interesante oportunidad de descubrir varios conceptos a través de la mirada de sus autores que legaron a un universo que aún se encontraba en estado de eclosión pero iba a generar una revolución y un culto en el mundo del entretenimiento.

En 1991, Russ Cochran publicó una tirada limitada de hermosos 2500 ejemplares de un estuche de tapa dura de tres volúmenes de todas las tiras para diarios de Star Wars de Goodwin y Williamson realizadas entre 1981 y 1984. Entre 1992 y 1994, Dark Horse recopiló versiones coloreadas de la tira de periódico en su serie Classic Star Wars. Entre 2017 y 2018, The Library of American Comics e IDW Publishing publicaron una serie de reimpresiones en tres volúmenes de las tiras completas. A partir de 2017, Marvel también republicó todo este material, en dos potentes tomos de la Epic Collection, ambos con más de 400 páginas.​