Superman: The Secret Years

Esta colección se trata de una miniserie de cuatro números que fueron publicados por DC Comics entre fines de 1984 y comienzos de 1985. El Superman protagonista de esta miniserie es el que pertenece a la etapa “pre-Crisis”, la versión de este personaje que se publicó en la Silver Age y Bronze Age.

Estos números contaron con argumentos de Bob Rozakis, dibujos del legendario Curt Swan y tintas del también legendario Kurt Schaffenberger, mientras que las excelentes portadas fueron dibujadas por el genio de Frank Miller.

El objeto de esta miniserie era contar y recapitular, en cuatro números, cómo fue la vida de Kal-El luego de su graduación en el colegio secundario de Smallville, la muerte de sus padres adoptivos y su partida a Metropolis para estudiar en la universidad.

El primer número comienza con el escape de un joven Lex Luthor de la prisión y nos muestra a Clark Kent en Metropolis y en la universidad, donde una noche, tiene una pesadilla que involucra a sus padres adoptivos. En este capítulo se introducen personajes que nunca habían sido mencionados antes como el compañero y amigo de Clark llamado Ducky que era alcohólico, y más adelante, a otra persona que, durante el desarrollo de esta miniserie, va a ser el mejor amigo de Clark en esta época: Billy Cramer, quien también provenía de Smallville.

Vemos a Clark jugando al football americano de manera torpe, es decir, muy distinto al Clark exitoso en los deportes en el origen post-Crisis de la miniserie “Man of Steel” (1986). El número termina cuando Ducky choca contra un árbol el auto que manejaba, , mientras conducía ebrio, y queda paralítico. Como era el día de visita de los padres a la universidad, Clark se pone triste y viaja al pasado para ver de nuevo a sus padres adoptivos.

En el segundo número Clark conoce a Lori Lemaris, quien ya había sido introducida décadas antes en las colecciones del Superman de la Silver Age. Tiene otra pesadilla que esta vez involucra a sus padres kryptonianos. A raíz de aviones y barcos que no pudieron ser encontrados, que se perdieron en el famoso “triángulo de las Bermudas”, Superman logra encontrar el hueco que conecta a esta dimensión con otra en la que se encontraban las personas que viajaban en esos barcos y aviones perdidos, quienes viven en un lugar muy tranquilo y del que no quieren volver. En esta parte de la historia estas personas le dicen algo a Superman que me pegó “Nada se puede hacer ya por el pasado, pero todo se puede hacer para el hoy y el mañana”. Superman regresa a nuestra dimensión solo, ya que este grupo de personas realmente no quería volver. En la última parte, Clark le revela a su amigo Billy Cramer que él es Superboy.

En el tercer episodio se lo muestra a Clark más adulto, más parecido a Superman y el aspecto de Superboy queda atrás. Le da un silbato a su amigo Billy para casos de emergencia, en los que él lo podría escuchar con su super oído, o para alertarlo de emergencias que ocurran en Metropolis, algo muy similar al reloj que años después le daría a su futuro mejor amigo: Jimmy Olsen.

Pete Ross, el viejo amigo de Smallville visita a Clark en la universidad. Clark se vuelve a encontrar con Lori y tiene sospechas de que ella es una espía de un país extranjero cuando la escucha comunicarse por radio y decir que su “misión” se había completado. Al final, Lori le revela que es una sirena y se despide en el interior del mar.

Sobre el final de este número, Superman trata de salvar a una isla de un tsunami mientras escucha con su super oído que Billy le pide ayuda al encontrarse adentro de un edificio incendiado. Clark se ve en el dilema de a quién salvar primero, y elige a los habitantes de la isla, que eran alrededor de mil personas. Luego de terminar este rescate se dirige a toda velocidad a Metropolis a salvar a su amigo pero llega tarde. El final es muy emotivo. Superman, en la tumba de Billy, dice que tiene poderes sobrehumanos pero que, a pesar de tenerlos, no pudo salvar de la muerte a sus padres kryptonianos, ni a los adoptivos, ni a Ducky de quedar paralítico, ni evitar que Billy muriera en el incendio.

En el último número aparece Luthor, con un aspecto ya adulto, listo para amenazar a la Tierra con otra de sus locuras. Superman, amargado por no haber podido salvar a Billy, se recluye en la dimensión a la que se accede a través del triángulo de las Bermudas por tres meses y vuelve a tener otra pesadilla, pero esta vez con los padres kryptonianos y los adoptivos juntos.

Aparecen por primera vez -en esta miniserie-, dos personajes importantes en la historia de Superman: Perry White y el inspector Henderson, quienes hablan sobre la causa de la misteriosa desaparición de Superman, y llegan a la conclusión de que superman fue visto por última vez cuando murió Billy. El inspector le entrega a Perry el silbato de Billy que fue encontrado el día del siniestro en que falleció, y le cuenta que hubo testigos de ese día que aseguran que Billy dijo que usaba el silbato para llamar a su ángel guardián. Perry conecta el silbato con una obvia relación de amistad entre Billy y Superman y lo usa para llamarlo con el fin de ayudar al mundo contra la amenaza de Luthor. Así, Superman termina por regresar a nuestro mundo.

El capítulo termina cuando Superman apresan a Luthor, Perry White asciende a editor en jefe del diario “El Planeta”, Clark obtiene empleo en este diario y se gradúa en la universidad. También contiene una sección muy emotiva en la que Superman viaja al pasado y ve de nuevo a sus padres.

Para mi gusto, se trata de una excelente miniserie, muy sana, agradable, que transmite buenos mensajes, al contar los aciertos y errores de Superman en la transición que ocurre entre sus últimos años como Superboy y los comienzos de su vida adulta. Es una miniserie que va más allá, habla de lo profundo del ser, incluso da lugar a que uno reflexione sobre su vida personal en esa transición entre la juventud y la adultez.

Cuenta con un muy buen argumento y excelentes dibujos. Lo curioso, y esto es lo que no entiendo de DC, es que hizo lo mismo que haría varios años después con la miniserie “Superman: Secret Origin”. Es raro, porque todos sabemos que las editoriales de comics tienen pensado y planeado cuál va a ser el contenido de sus colecciones por un período no menor a los dos años siguientes. A fines de 1984 y comienzos del 1985 DC ya sabía, obviamente, que a mediados de ese año se iba a publicar la maxiserie titulada “Crisis on Infinite Earths” que todos conocemos, la que marcó el fin del multiverso y el comienzo retroactivo de un universo desde al alba de los tiempos (incluso esta miniserie ya se anticipaba en los contenidos publicitarios de los comics de Superman: The Secret Years).

Entonces, si DC ya tenía planeado modificar en forma retroactiva la historia de Superman en la segunda mitad del año 1986, me pregunto el motivo de la publicación de una miniserie que trata de la vida secreta de este personaje en la era “pre-Crisis” a menos de un año de la publicación de Crisis. Hubiera sido mejor que lo publicaran varios años antes. Si lo hicieron a manera de tributo al Superman “pre-Crisis” lo entiendo, pero de igual manera, por lo menos para mí gusto personal, no quedó bien en la época que lo hicieron.

Igual conducta adoptaron con la edición de “Superman: Secret Origin” a fines del 2009 y comienzos del 2010, donde modificaron por tercera vez el origen del Superman post-Crisis, cuando ya tenían planeado, para Septiembre de 2011 (Flashpoint mediante) el comienzo del New 52 y la introducción de una nueva versión de Superman con otro origen. Pero bueno, DC ya nos tiene acostumbrados a estos desmanejos desde 1986, lo cual no quita que la miniserie que se trata en este artículo sea muy buena, entretenida y profunda.