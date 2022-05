Teen Titans (parte 13)

La serie con Bob Rozakis a la cabeza sigue sin dar pie con bola. Como ya dije antes, y a riesgo de sonar reiterativo, las buenas intenciones del guionista no alcanzan para sustentar unos guiones patéticos, llenos de planteos y resoluciones pelotudisimas.

El nº 49 es bochornoso en varios niveles: una banda de tipos en skate llamados The Rocket-Rollers se decide a hacerle la vida imposible a los Titans, y considera que la mejor forma es atacar el recién inagurado “Gabriel’s Horn”, el bar regenteado por Mal y que sirve como tapadera de su nuevo cuartel. Los motivos no quedan para nada claros, hasta que muchas páginas después el guionista nos da una flojísima explicación y nos enteramos que detrás de la banda está un pibe que responde al nombre de Bryan the Brain, un super genio adolescente que diseñó todos los artilugios que usan los Rocket-Rollers y que busca demostrar que los Titans no son los jóvenes más copados del planeta. Un argumento que por momentos parece reciclado de un viejo guion de Haney. Pero esto no sería nada, si no fuera porque además pasan muchísimas otras cosas, y acá es donde digo que hay una intención por parte de Rozakis de construir algo para lo que claramente no le da la nafta y no le alcanzó el tiempo.

¿Se acuerdan de la enfermedad de Aqualad? Acá nos enteramos que está completamente curado y que su estado se debe a algún otro tipo de problema que no es físico, porque todos los exámenes le dan perfectos. Ya vamos a volver sobre este tema.

Además, durante la primera pelea en el “Gabriel’s Horn” se suma a ayudar a los Titans Bumblebee, quien les va revelar su verdadera identidad como Karen, la novia de Mal, y sin mas preámbulos se suma al equipo. Y ya que mencionamos a Mal, aca decide ponerse un traje de superhéroe que debe ser el mas horrible que vi en mucho tiempo, pero por suerte solo dura una pocas páginas. Igual hay que ser justos: esto no es culpa del dibujante José Delbó, ya que el diseño era el ganador de un concurso que había organizado DC para encontrarle un traje al personaje (si ese fue el que ganó, no me quiero imaginar cómo eran los que perdieron). Pero como dije, duró menos que un pedo en una canasta, porque para el final del episodio Mal decide volver a la identidad del Guardian, alegando que todo el mundo sabe que él es Hornblower, pero esta nueva identidad le permitiría mantener la suya en secreto y fingir que Mal Duncan abandonó el equipo. La realidad es que hace todo esto porque en algún momento del episodio le desapareció el cuerno y no sabe dónde está… otro plot con el que van a romper bastante las pelotas pero nunca se va a resolver. Y ya le dediqué más espacio del recomendable a un número tristísimo en su desarrollo, pero que -como pueden ver- pasan un montón de cosas que no conviene pasar por alto.

Los próximos tres números me encantaría decir que están buenos, pero otra vez tenemos villanos patéticos con planes ridículos y resoluciones apuradas que los personajes tienen que explicar en lugar de que podamos verlas y, ya llegando al final de la serie, me parece que a Rozakis le pesa el tener que meter villanos y acción en cada número. Me da la impresión de que tiene ganas de hacer otra cosa, de construir más las relaciones de los personajes, de hacer crecer al grupo en número y hasta de clarificar cuestiones que quedaron en el tintero. Pero ya sea por impericia o por presión editorial, se ve obligado a hacer que los Titans peleen contra diferentes enemigos todos los números y no logra crear una sola amenaza como la gente.

Así es como entre los nºs 50 y 52, se desarrolla el “famoso” arco de los Titans West, un concepto que va a ser revisitado por otros autores en varias oportunidades pero que tiene su génesis y única aparición, en estos numeritos donde ni siquiera sé si llegan a calificar como un grupo en si mismos. Dick, Donna, Duela y Wally están yendo en tren a la universidad, cuando la vías comienzan a retorcerse tratando de descarrilarlo. El villano detrás de este plan maestro es el Captain Calamity, un tipo que tiene una pistola que parece invocar algún tipo de mala suerte a quien le dispara con su rayo. De esta manera el intento de nuestros héroes por capturarlo es infructuoso y el villano y su banda escapan. Mientras tanto, en la costa opuesta del gran país del norte, un portaviones del ejército lleva adelante una demostración de tenis, en la que participa Betty Kane (la Batgirl original, sobrina de Batwoman) cuando la embarcación levanta vuelo sin ningún tipo de sentido.

Por suerte muy cerca de ahí, se está filmando Space Trek 2020, y la estrella del show, Garfield Logan, decide intervenir. También a bordo del portaviones se encuentra Hank Hall (Hawk) que acaba de enlistarse en la marina. A ellos se suma Golden Eagle (un personaje que tenía una única aparición en la JLA) y entre los cuatro logran bajar el barco y llevarlo al puerto. Allí se encuentran con Lilith y Dove, que justo andaban por ahí y así más o menos, queda formado el equipo. Volvemos a la costa Este, donde el grupo titular vuelve a enfrentarse con Calamity, que esta vez hizo que un avión se hundiera en un pozo.

El nº 51 nos lleva de nuevo a la costa Oeste, donde podemos presenciar lo más parecido a la primera reunión del nuevo equipo, en un fast food. Ahí con sus trajes a la vista de todos, discuten lo que está sucediendo, que según parece esta relacionado con unas visiones de catástrofes que tiene Lilith. Acto seguido nos enteramos que detrás de esta movida se encuentra Mr. Esper (no confundir con el diputado libertario), que para complicar aún más las cosas, decide derrumbar un edificio… justo a tiempo para que el equipo vuelva a colaborar y logre evacuar a la gente del mismo. Mientras en la otra costa, los Titans titulares se vuelven a enfrentar a Calamity tratando de salvar el avión y consiguen vencerlo y llevarlo a la cárcel.

De vuelta en el cuartel general, nos enteramos que Aqualad va a dejar el equipo, porque toda su enfermedad es en realidad producto de un complejo de inferioridad que desarrolló al no sentirse útil para el supergrupo. Sí, señores, así de pelotudo como suena. Que los Titans le dicen que no sea boludo, que se quede, que él se quiere ir igual y en el medio Long Island se desprende del continente y comienza a flotar a la deriva alejándose más y más de la costa. Y por fin, en la última viñeta, aparece la muchachada del Oeste y tenemos a los dos equipos juntos.

Llegamos así al último episodio de la saga y -como no podía ser de otra manera y sin mucho sentido- los dos equipos se agarran a las piñas. Cuando se calman deciden dividirse en tres grupos, uno para frenar Long Island, otro para buscar a Mr. Esper y el tercero decide interrogar al Captain Calamity, pero al llegar a la cárcel descubren que desapareció. Y nos queda el estúpido final, donde obviamente descubrimos que la pelea entre ellos, así como mucho de lo que sucede, era inducido por el villano, que en realidad siempre fue uno solo que alternaba entre las dos identidades: por momentos no era más que una versión ilusoria, por eso no había nadie en la cárcel. En el enfrentamiento final se devela esto y Robin, como buen líder, dice que ya lo había deducido y -como ya es característico de Rozakis- debido a que se queda corto de espacio, todo es sobre-explicado en unas pocas viñetas.

Nos queda solo el último número (nº53, Febrero de 1978), pero antes vale la pena explicar algunas cosas. Durante el arco anterior, se produce un nuevo cambio de coordinador ya que Julius Schwartz le deja su puesto a Jack C. Harris porque estaba muy hasta las manos con la serie de Green Lantern. Se suma Don Heck en el dibujo, lo que parece que le va a traer cierta estabilidad a la faz gráfica de la serie, y Rozakis,comenta en uno de los correos que su intención es armar una nueva formación con lo mejor de ambos grupos. Algo que se vislumbra con el plot de Aqualad, la intención de Donna de irse a estudiar a la costa Oeste y de Wally de acompañarla. Pero como sabemos, a la revista le queda solo un número y todos los planes de Rozakis van a quedar en la nada.

Y para cerrar la revista, qué mejor manera de hacerlo que contando el origen. Así de vanguardista se siente Bob, que nos narra cómo Mal y Karen repasan la primer aventura de los Titans, leyéndola en una especie de diario que parece que lleva el grupo de todas sus misiones. Y esta historia es la que calculo sigue aún vigente, el enfrentamiento con sus mentores de la Liga, mientras son controlados mentalmente por Antithesis. Y como ya es costumbre, se resuelve de una manera muy pelotuda, para después (en una página) rematar el capítulo con la separación del grupo. Cada quien decide tomar su propio camino, algo que no tiene ninguna coherencia con lo que venía pasando, pero bueno, al menos se calientan en decir el grupo se separa y no nos dejan tan en pelotas a los lectores.

De esta forma se cierra una etapa con muy pocas luces, perro fundamental en algún punto, ya que nutre al universo Titans de una gran cantidad de personajes que van a quedar vinculados al mismo para siempre. Y lo mejor de todo es que unos años después el equipo va a tener revancha de la mano de una dupla que los va a llevar a su máxima era de gloria.