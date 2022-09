Teen Titans (parte 16)

Tras derrotar a Trigon, los Titans vuelven a Manhattan y Marv Wolfman nos presenta un episodio que en realidad pareciera que son dos, ya que la primera parte está dedicada al asalto a la torre como bien remarca el título, pero después tenemos un larguísimo epilogo de cinco páginas que profundiza la relación entre Cyborg y su padre.

El argumento de este episodio es bastante básico: Psimon, después de ser encerrado en otra dimensión por Trigon, se comunica telepáticamente con sus compañeros y les pide disculpas para convencerlos de que lo liberen de donde está perdido. Parece que el único artefacto que puede devolverlo a nuestro plano se encuentra convenientemente en la torre de los Titans, y ahí es donde se dirigen los Fearsome Five (que por el momento son cuatro). Cuando lo Titans vuelven a su casa, se dan cuenta que la puerta está abierta y sospechan que se les coló alguien, entran dispuestos a cagarlos a piñas cuando caen en la cuenta de que la torre es muy linda, pero hace muy poquito que se las dieron y no la conocen del todo. Gran momento, para que George Pérez nos haga un excelente mapa de la torre, y todos entendamos como está distribuida.

Ahora sí viene la “hora de las tortas” y en el medio del zafarrancho, no solo los Fearsome Five liberan a Psimon, sino que además encuentran al creador de la torre, que no es otro que el Dr. Silas Stone (padre de Vic).

Como era de esperar los héroes derrotan a los villanos, salvan al Dr. Stone y ahora si llega lo que parece que en realidad el guionista tenía ganas de contar. Silas le revela a los Titans que él construyo la torre, nos enteramos del origen de Cyborg y que la criatura extraterrestre que hizo mierda a Víctor y mató a su madre, de alguna manera envenenó con radiación a su padre, al que le queda poco tiempo de vida. De esta manera, las siguientes páginas nos muestran como padre e hijo recuperan el tiempo perdido en su maltrecha relación y el viejo puede morir en paz a los pocos meses, feliz de haber recuperado a su hijo.

El siguiente episodio, el nº8, está sin duda entre los mejores de la serie. “A day in the lives…” hace foco en la vida personal de los Titans y qué es lo que hacen cuando no están luchando contra villanos. Lógicamente el foco está puesto más que nada en Raven, Cyborg y Starfire, que son personajes recién creados, pero eso no evita que también tengan su espacio Donna, Gar y Wally. El que brilla por su ausencia es Dick, que aparece solo alguna viñetas, pero sin dudas era el personaje que menos desarrollo necesitaba.

En este episodio conocemos a Terry Long, el profesor y novio de Donna, que más adelante se va a convertir en su marido, así como también a Sarah Simms, una maestra de chicos con prótesis que será una especie de interés romántico de Cyborg. En paralelo a esto, nos enteramos que asesinaron a un par de miembros de la junta directiva de Industrias Dayton y que Changeling tiene que hacerse cargo del asunto como director interino por la ausencia de su padrastro, pero en torno a esto va a girar el próximo número.

La escena de Wally con sus padres en las que se debate si ser un joven normal, colgar el traje y dedicarse a full a la universidad o continuar con su vida superheroica es muy interesante. Todo el conflicto de Kid Flash en esta etapa de la serie y sus constantes dudas son geniales, porque muestran un arco magistral. Con el diario del lunes y pensando que es el mismo Wolfman quien va a matar a Barry Allen en Crisis (lo que obligará a Wally a tomar el manto de su mentor), vemos un desarrollo del personaje muy bien llevado. Aunque en el fondo sabemos que los poderes de supervelocidad le rompían mucho las pelotas al guionista que consideraba que Wally podía solucionar todo antes de que sus compañeros siquiear llegaran y le restaba un montón de gracia, por lo cual todo el tiempo inventaba motivos (entre ellos sus crisis existenciales) para sacarse al personaje de encima

También es en este número donde Kory tiene su primer acercamiento al mundo del modelaje, cuando al ir a visitar a Donna en su lugar de trabajo fascina a uno de sus clientes que se convence de que ella es la chica que tiene que vender su marca de jeans. Por su parte Vic, se reencuentra con su ex, y descubre que no volvió a hablarle tras el accidente porque no puede soportar que sea mitad cibernético, pero por suerte antes de deprimirse conoce a un grupo de niños con discapacidades que lo ven como su héroe y decide pasar tiempo de calidad con ellos. Por el lado de Raven, nos enteramos un poco sobre el límite de sus poderes cuando -tratando de detener un ataque terrorista- pasa más de cinco minutos fuera de su cuerpo en forma de sombra, y se ve obligada a luchar contra sus demonios interiores para no ser absorbida a otra dimensión. Toda una secuencia bastante lisérgica e introspectiva, en la que, vale decirlo, Pérez podría haberse jugado y lucido un poco más. El episodio termina cuando un muñeco asesina a otro miembro del directorio de Industrias Dayton, lo que deja todo listo para lo que va ocurrir en el siguiente, que arranca de la misma manera, con otro directivo asesinado por un juguete.

Entonces llega Garfield para hacerse cargo del problema de la empresa a regañadientes, hasta que atentan también contra su vida, y se da cuenta que es momento de meter a los Titans en el asunto. De esta manera nos enteramos de que industrias Dayton está laburando en el Proyecto Promethium, una forma de energía que se auto-regenera, y que detrás de los atentados se encuentra el Puppet Master, que ahora opera con el nombre de Puppeteer. El villano vuelve atentar contra la vida de los héroes, y no trabaja solo, sino que está bajo las órdenes de HIVE, que no solo quiere hacerse con el proyecto, sino también eliminar a los Titans y ahí es cuando pone en funcionamiento su última arma. No entendemos muy bien cómo, pero al atacar a los Titans además gana control mental sobre sus acciones y puede obligarlos a que se maten los unos a los otros. Por suerte Raven parece ser inmune y en cuanto ve que Cyborg perdió el control de sus actos, busca a sus compañeros para detenerlo. Conclusión: van cayendo de a uno en las garras del Puppeteer. Así es como nuestros héroes devenidos en villanos caen en patota en las instalaciones de Dayton y se enfrentan a Robin y Changeling, que por algún motivo nunca son controlados. La balanza parece no volcarse a su favor, hasta que Wally logra liberarse del control mental y descubre la frecuencia para anular los poderes del villano y sacar las papas del fuego.

Todo está listo para la contienda final: los Titans llegan a la guarida del villano donde son atacados por una horda de juguetes asesinos y en el medio del quilombo el Puppeteer aprovecha la distracción para escaparse. Parece que es otra victoria para nuestros héroes, ¿o no? Porque en la última página, vemos como toda esta distracción sirvió para que un viejo amigo de la casa, Deathstroke, se apodere de los planos de Promethium y deje todo el escenario listo, para un nuevo round con nuestros héroes favoritos.