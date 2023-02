Teen Titans (parte 21)

Se nos está terminando el año 1982, y la serie está a punto caramelo. Marv Wolfman y George Perez tienen un plan clarísimo, y bastante controvertido para la época, que es introducir un nuevo personaje con la idea de matarla en el mediano plazo. Según notas de la época, e incluso entrevistas posteriores, en primera instancia, no tenían todo el plot diseñado, más allá de estos aspectos que digo, y con el paso del tiempo fue tomando forma. Porque sin duda, visto a la distancia y con el impacto que tuvo “Judas Contract” no podemos pasar por alto que el nº26 es la primera aparición de Terra.

Coincidencias de la vida: según se cuenta a Wolfman se le ocurrió inventar un personaje con poderes de control sobre la tierra, al mismo tiempo que a Mike W. Barr se le había ocurrido lo mismo con uno de los protagonistas de su nueva serie “Batman and the Outsiders”. Así que Marv le sugirió hacerlos hermanos, y laburaron en conjunto la relación entre ambos para que la historia tuviera coherencia en ambas colecciones. Pero Terra en este número aparece solo algunos cuadritos y ni siquiera es el único personaje importante que debuta, ya que en una escala muchos pasos por debajo, vemos por primera vez a Anthony Scarapelli, quien también va ser fundamental en la construcción a futuro que propone el guionista.

En cuanto a la historia en sí, “Runaways” es un punto bastante alto de la serie, donde sin super villanos, nos meten de lleno en una trama que obliga a los Titans a lidiar con un problema que está muy por encima de su control y son los pibes que huyen de sus casas y viven en las calles, para terminar en la prostitución o la venta de drogas. Toda esta historia partió de una iniciativa de Jenette Kahn, por entonces jefa máxima de DC, que se quería meter con el tema, y mandó a Marv, acompañado de Len Wein (el coordinador de la serie) a un hogar para fugitivos en Manhattan, donde los dos se interiorizaron del tema: no solo entrevistaron al personal a cargo, sino también a algunos de los niños que estaban ahí.

El resultado es una historia con varias líneas narrativas, que sigue a distintos pibes que se escaparon de sus casas y de alguna manera se cruzan con los héroes que tratan de ayudarlos de manera infructuosa en la mayoría de los casos. Y eso es lo más áspero de esta historia (que para sorpresa de los propios autores salió bajo el sellito del Comic Code): que en muchos casos estos chicos viven en el total desamparo producto de familias de mierda que los alienan, y el regresar a sus hogares no ayuda en nada y los vuelve a meter en su ciclo constante de abuso y contra eso no hay superpoderes que sirvan. Algo que vale la pena mencionar, es que en el segundo capítulo tienen que detener un cargamento de droga que está llegando a New York para que lo vendan los pibes, y al equipo se suma Speedy, que se va quedar por algunos numeritos.

El nº 28 está dedicado a Terra, o al menos eso nos dice la portada, pero la realidad es que en estos números se intensifica algo que se venía cocinando desde números anteriores, y en este punto se hace ineludible, y es que arranca la “novelita”. Ya venimos con un elenco fijo desde hace casi 30 números, ya sabemos cómo se relacionan entre sí, sus personalidades, sus intereses, etc. Entonces es momento de sacarle el jugo a todo esto. No me voy a meter de lleno en todos los subplots que maneja Wolfman a lo largo de estos números, pero digamos que Donna conoce a la ex de Terry y a su hija; a Dick le empieza pesar sobre los hombros la sombra de Batman; Wally no da pie con bola en la facultad; Cyborg se entera que Sarah está comprometida, y así… cada personaje manifiesta y llevará adelante su propio conflicto personal a lo largo de los números siguientes. A tal punto es un esquema de telenovela, que el guionista lo pone a modo de chiste en boca de uno de los personajes que dice que con sus historias podrían tranquilamente hacer varias temporadas de “General Hospital”.

Lo otro que pasa en este número y no tiene nada que ver con Terra, es que la Brotherhood of Evil invade las instalaciones de Brother Blood en Zandia, solo para descubrir que el líder del culto se encuentra nuevamente en Estados Unidos y deciden ir en su búsqueda. Pero volvamos al argumento principal: la idea es que Terra está cometiendo robos, obligada por un grupo de terroristas que la secuestraron y la tienen laburando para ellos contra su voluntad, amenazada de que en caso contrario van a matar a sus padres. Los Titans la ayudan a librarse de estos tipos, y ahí se enteran que ella es Tara Markov, la hija del rey de Markovia. Tras interrogar a estos tipos, descubren que la tuvieron engañada y en realidad sus padres ya están muertos (producto de lo que sucede en Outsiders), con lo cual Changeling empatiza con ella, porque él también perdió a sus padres.

Como decía, tratar de seguirle el rastro a la serie a esta altura es bastante complejo, y algo que le cuestionan mucho a los autores en la época es la imposibilidad de que un nuevo lector se sume a la misma, porque todo esta interconectado, y detalles pelotudos de un número resultan ser fundamentales algunos meses después. Esto es algo que va a pasar todo el tiempo y complica muchísimo hacer un recuento de las cosas sin que sea muy tedioso, por lo que voy a tratar de centrarme en lo realmente relevante y que se entienda lo mejor posible.

Los siguientes tres números se meten de lleno con la Brotherhood of Evil y su intento de secuestrar a Raven, porque según ellos, cuando envolvió a Brother Blood con su alma, de alguna manera descubrió sus secretos y ellos necesitan esa información para vencerlo. Buena parte de todo esto va a suceder durante la fiesta de fin de año del ´82 y los primeros días del ´83. Además, en estos capítulos Terra se va sumar al equipo, y va a regresar Francis Kane, nuevamente con poderes pero ahora en total control de ellos, y que si bien no tiene intenciones de ser una superheroina, va colaborar con el equipo por algunos números. Es acá también donde Raven -controlada por el miedo inducido por Phobia- casi mata a Kid Flash, lo que va a poner un cierre un tanto brusco a su relación romántica. También es el momento donde Terry Long le propone casamiento a Donna, algo doblemente polémico para la época: por un lado es la primera vez que una superheroína se va casar con alguien sin superpoderes, y por el otro, Terry es 10 años mayor que Donna.

Al final, obviamente, los Titans consiguen rescatar a Raven de las manos de la Brotherhood, que falla en su afán de destruir a Brother Blood. Nuevamente vemos a una Raven desatada, cuando pierde el control de sus emociones y deja que la domine Trigon. En un final demasiado apurado para el ritmo que llevaba la historia, en la última página Donna consigue que vuelva en sí, para salvar el día y a sus compañeros.

(Muy pronto, una nueva entrega)