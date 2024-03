Teen Titans (parte 32)

Seguimos con Teen Titans Spotlight, donde Marv Wolfman saca ventaja de que tiene al equipo principal diezmado, y así como en los números anteriores se dedicó a Kory, ahora le llega el turno a Joe Wilson.

Los cuatro numeritos que forman esta, casi podríamos llamarla, miniserie dedicada a Jericho, están dibujadas por un muy poco inspirado Ross Andru, que para colmo es entintado por una legión de entintadores que no solo cambia número a número, sino que rotan dentro de mismo episodio. Los que más páginas realizan son Frank McLaughlin y Larry Mahlstedt, que tienen un número para cada uno y se reparten otro, ayudados por el maestro Dick Giordano, que hace lo que puede en medio de tanta mediocridad. Por su parte el primer capítulo, lo entinta un equipo capitaneado por Dennis Jensen que incluye a Pablo Marcos y Bob Smith.

La historia va a indagar bastante en cómo era la vida de Joe antes de unirse a los Titans y casi el por qué de esa decisión, con una buena dosis de flashbacks, que van a aportar información sobre una historia que transcurre en la actualidad de la serie principal. Todo empieza con una pareja de luna de miel en París, que es atacada por unos hombres que se llevan secuestrado al marido. Para su esposa, la única solución es pedir la ayuda de Adeline Kane (ex Wilson) a quien notamos en extremo nerviosa al recibir la llamada. Así nos vamos a enterar que la chica en cuestión es la hija de Arthur Lord, una de las cabezas de HIVE, quien fingió su muerte hace dos años para liberarse de la organización con ayuda de Adeline. La cuestión es que Penélope, su hija, tenía una relación romántica con Joe, al punto que este llego a proponerle matrimonio, pero se vio obligada a dejarlo cuando ella y su padre “murieron” y su reaparición, va a poner en evidencia que su madre fue parte en todo el asunto.

Así sabemos, que toda esta situación de perder al amor de su vida sumió a Jericho en un pozo depresivo, que lo tuvo sin pintar por más de un año, y que en buena medida lo que lo ayudó a salir del mismo fue unirse a los Titans. Para el final del capítulo, Joe se va a reencontrar con Penélope, antes de que su madre pueda decirle nada. De ahí en adelante, van a tratar de ayudarla a descubrir el paradero de su marido, pero van descubrirán que fueron víctimas de una terrible conspiración.

La realidad es que la vida de Arthur y Penélope, jamás estuvo en riesgo, o sí, pero lejos de querer dejar atrás sus asuntos turbios y desligarse de la organización criminal, todo fue parte de un plan para hacerle un vacío de poder a la viuda del líder que había tomado el poder, y crear su propia organización con ayuda de alguno de los elementos más importantes de HIVE. Pero, como vimos en el nº47 de Tales, la mina envenenó a todos sus subalternos como parte de su delirio de poder, lo que dejó a Arthur solo pero con control sobre toda la guita que esta gente le había facilitado, con lo cual amasó su propio imperio criminal y ahora, con HIVE fuera del mapa, se dispone a reconstruirlo de sus cenizas. Obviamente su hija siempre estuvo al tanto de todo, y su relación con Joey, no fue más que otro artilugio dentro del plan para hacerse con el control de todo.

La situación los lleva a robarse el Prometium de Industrias Dayton, a enfrentarse con el presidente Marlo en Qurac, para que todo termine en un enfrentamiento cara a cara entre Joe y Penélope, que concluye con la aparente muerte de su padre. Al final, a modo de epilogo, nos enteramos que sólo quedo paralitico y que un nuevo HIVE se está gestando, pero esto es apenas una puntita que Wolfman siembra para el futuro.

Volvemos a la serie regular que la habíamos abandonado en el nº24, y ahora la acción vuelve a la Tierra, con el guionista dedicado a tratar de cerrar algunos de los plots que viene llevando desde hace algún tiempo. La tensión en el nuevo equipo liderado por Donna es insostenible y se les viene el primer sacudón: Jason se va porque Batman lo necesita (que para eso lo crearon, joder!), Roy se acaba de enterar que tiene hija y está con la cabeza en cualquier lado, mientras que Hank los considera a todos una manga de flojos que no están a su altura para resolver las cosas. De esta manera solo Garth y Wally quedan en el equipo, pero por suerte son repatriados Joey, Gar y Vic, para tener una formación más o menos consistente.

De esta manera está todo el escenario servido para enfrentar a Hybrid, un grupo liderado por Steve Dayton, que ya totalmente loco y tras haber perdido la movilidad de sus piernas tras lo sucedido en el nº50 de Swamp Thing, decide formar su propia y retorcida versión de la Doom Patrol. Para conseguirlo, utiliza el prometium y crea unos híbridos: transforma a una pareja de arqueólogos que son dejados catatónicos al ser alcanzados por una trampa en el templo de Medusa, a los que después se suma un soladado del ejército israelí. Así el equipo conformado por Gorgon, Harpi y Pteradon, una especie de gárgola que va a enfrentar a nuestros héroes en los cielos de New York, y terminará capturado por Changeling.

En el siguiente capítulo, nos vamos a enterar que the Hybrid no responde a Mento de forma voluntaria, y que se encuentran bajo su control por no poder evitar que los torture con sus poderes si no lo obedecen. Sus compañeros llegan a rescatarlo, logran someterlos a todos, pero finalmente escapan de todas formas, porque les es imposible resistirse a las exigencias de su líder por mucho tiempo. En el cuartel secreto, descubrimos que Mento creó un nuevo miembro para su equipo, Behemot, quien parece servirlo por motu propio. Behemot le es realmente leal y será el encargado de poner en vereda a los que se retobaron, quiene deberán aceptar de prepo su destino como sirvientes de Dayton. El capítulo termina con la clara orden de exterminar a los Titans, pero en el episodio siguiente los héroes van a descubrir que Dick y Raven se encuentran entre los acólitos de Brother Blood. Así dejan de lado a Mento para viajar a Zandia a rescatarlos. Pero ya vamos a volver sobre este asunto, porque más o menos por esta época también sale a la venta el segundo Annual de la colección, que está conformado por dos historias.

La primera tiene un equipo de mega lujo con Wolfman, John Byrne y José Luis Garcia Lopez, pero a pesar de eso, resulta bastante intrascendente. Donna le cuenta a la hija de Terry una aventura de los Titans para que la niña se duerma y la misma tiene que ver con unos dinosaurios robots que fueron dejados hace muchísimos años por una raza alienígena que inspióo las cabezas de la isla de Pascua. Bastante irrelevante todo, pero dibujado como la San Puta por Byrne.

El plato fuerte del Annual es la historia del origen de Brother Blood, una historieta que tardo más de dos años en concretarse, porque al no tener presencia de los Titans, no sabían muy bien cómo meterla. Originalmente iba a ser un anual, después un especial aparte, incluso casi se concreta como el primer Annual de la nueva Spotlight, pero finalmente terminó dentro del segundo de la serie regular. Pero para evitar un anual sin los personajes principales es que decidieron sumarle la otra historia como complemento (si bien es la que abre el número) y hacerlo de 64 páginas en lugar de 48. Para dibujarla, desembarcaría en Estados Unidos un dibujante de la mítica revista británica Warrior, Jim Baikie. Por esas vueltas que dio la historia, para cuando se publicó el origen de Brother Bollod ya habían aparecido en DC trabajos que Baikie dibujó a posteriori, como sus numeritos de Vigilante y Electric Warrior.

La historia en sí nos cuenta cómo un sacerdote que se opone a la Inquisición, se afana una prenda que perteneció a Jesús, la que le da gran poder, pero a cambio es maldito por su antiguo poseedor. De esta manera, a lo largo de 700 años, Brother Blood a pesar de gozar de la inmortalidad y no envejecer simplemente con bañarse en la sangre de sus enemigos, está condenado a ser asesinado por su hijo cada 100 años, para que este tome su lugar y repita el ciclo. De esta forma llegamos al presente y la historia del actual Blood, que tiene una pequeña vuelta de tuerca, en la que intenta librarse de su destino, que al final terminará por cumplirse de todas maneras. En el final se revela que Mother Mayhem está embarazada y todo apunta a que el ciclo volverá a repetirse.

(Muy pronto, una nueva entrega)