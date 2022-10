Valérian (parte 5)

Estamos en el año 2004, y llegan 46 páginas nuevas de Valérian: Au bord du Grand Rien, de Dargaud, tomo 19 de la colección española “Al Borde de la Gran Nada”. Prólogo a la aventura que viene, veremos a nuestros protagonistas como vendedores al borde del sector galáctico conocido como la Gran Nada. Mientras tratan de encontrar información sobre el paradedero de la Tierra, entablarán amistad con la trabajadora Ky-Gai, capturarán a los Limboz de la Gran Nada y se unirán a la nave de la Comandante Singh’a Rough’a y el Teniente Molto Cortés con rumbo a la Nada. Mientras, allí, el triunviro de Rubanis (Na-Zulta, S’traks y el coronel Tloc, de Les Cercles du pouvoir) se comunican mediante una especie de profeta con las gigantescas piedras viventes, los woloch, en una escena a color directo para caerse de culo.

En 2007 también directo en libro de Dargaud aparece L’Ordre des Pierres, 47 páginas, publicado como “La Orden de las Piedras”, el vigésimo álbum. Valérian y Laureline a bordo de la nave exploradora en la Gran Nada se enfrentan a los Triunviros de Rubanis y a los monolíticos wolochs, cuya historia tiene relación con la Tierra y un extraño objeto llamado el Abretiempo, el tesoro eterno de los Limboz. Además del científico Chal Daruin, entran en juego Jal -que se quedó cuidando la nave de Valérian- y el presidente Elmir (de “El Imperio de los Mil Planetas”), y todo apunta a la gran conclusión, el enfrentamiento final entre esos gigantescos bloques de piedras vivientes y los terrícolas, con la Tierra como premio.

Aunque un poco tarde, con motivo del cuadragésimo aniversario de la fundación de la serie, ésta pasó a denominarse Valérian y Laureline, y para el año 2010 llegamos al último tomo oficial de la saga, el 21 de Dargaud, L’ OuvreTemps (“El Abretiempo”), con 54 páginas para una despedida a todo trapo, con todos los planetas, y los personajes que pasaron por la serie (bueno, casi todos). El gran conflicto intergaláctico contra el orden de las piedras y la restauración de la línea temporal de Galaxity, más un montón de sorpresas que aguardan al que tiene la voluntad de leerse toda esta fascinante saga espacio-temporal. Imperdible.

En Agosto de ese año, a manera de despedida Christin remarca en las últimas páginas del libro que fueron 22 álbumes y 40 años de aventuras, y escribía: “Valerian es la negación de las teorías del ‘Final de la Historia’. Es la aceptación de los innombrales posibles que están por llegar, tanto si son amenazadores como emocionantes. Y es así desde nuestros inicios, aceptablemente balbuceantes, desde las primeras historias donde se afirma una creencia sincera en la mescolanza de una especie de etnografía realista de mundos inventados, de representación fantástica pero creíble de situaciones improbables. Todos nuestros álbumes responden a una doble interrogación: ¿cómo explicar lo que pasa hoy, cómo denunciar las mentiras que se suponen que tienen que ocurrir? Y todo, a través del prisma de la ciencia ficción, que nos permite agrandarlas a un tamaño radiotelscópico. Pero estos álbumes también responden a una doble tensión: ¿cómo evitar el bla-bla moralizante de la buena conciencia? ¿cómo deslumbrar al lector proponiéndole representaciones jamás vistas? En cualquier caso, esto es lo que hemos intentado hacer, y no nos tomes por gente seria, pero nos tomamos muy en serio nuestro trabajo en el comic.”

SIGUE LA SAGA

Y cuando ya todo parecía indicar que la saga estaba completa, Christin y Mézières entregan Souvenirs de futurs (“Recuerdos de Futuros”, Dargaud, septiembre de 2013, 46 páginas), único de la serie Valérian: L’Avenir est Avancé, una reformulación a las aventuras clásicas, como un viaje de turismo intergaláctico que incluye Aflolol, Point Central, y la vida salvaje de Laureline antes de encontrarse con nuestro héroe. Hermoso homenaje a la saga con un dejo de despedida y un toque de ‘avechuchismo’.

Además de múltiples reediciones con nuevas portadas, quedan fuera de colección: -Les Astéroïdes de Shimballil, todo el arte conceptual y el guion de un piloto para una adaptación animada de los setenta que no pasó de eso, una idea nunca retomada, pero cuyo escenario fue visitado más adelante; -el tapa dura Les habitants du ciel de 1991, 68 páginas maravillosas donde la dupla no presenta una historia sino un atlas enciclopédico de las criaturas cósmicas que aparecieron en la serie hasta ese momento (publicado en España dentro de la colección), más las 12 páginas de la secuela (Les habitants du ciel 2) año 2000, que aporta información sobre la manipulación del espacio-tiempo.

Y la película, claro. Por las barbas de mi abuela, no nos olvidemos de Valérian et la Cité des mille planétes (Luc Besson, 2017). Ojalá pudiésemos olvidarnos de esa película de costo millonario y facturación mediocre que trató de amoldarse a los gustos de Hollywood y terminó por traicionar el espíritu de Valérian. Mal planteada la relación romántica entre los protagonistas, malo el casting, malo el musical sin sentido de Rhianna, malo el intento de adaptación de aventuras conocidas (a pesar de su nombre, trata de adaptar El Embajador de las Sombras), pobre el vuelo imaginativo del director, una lástima. Lo que pudo ser el puntapié de una gran saga cinematográfica terminó archivado como un fracaso, como si la culpa fuese de de los personajes o de la historieta original. Lo mejor que podemos rescatar de esta película es la publicación que apareció el 30 de junio de 2017 en Francia para acompañarla, el Pilote Couverture Spécial Valérian, con textos de Pierre, ilustraciones nuevas de Jean-Claude, reediciones de historietas clásicas, 12 páginas con Souvenirs de futur 2 y docenas de autores que rindieron homenaje a la serie, en 132 páginas a 7,95 euros. Una despedida redonda para una de las mejores series de ciencia-ficción en cuadritos, a la que tanto le deben Star Wars, El Incal de Jodorowsky y Moebius o Babylon 5, entre otras.

LA DESEADA HERENCIA

Terminada definitivamente la historia de Valérian en manos de Christin y Mézières, no se opusieron a que -por unos billetes y en tanto y en cuanto no se asemejen a la saga original ni modifiquen nada de ella-, otros autores realizasen nuevas aventuras de los agentes espacio-temporales. Los creadores de la saga les permiten a algunos amigos celebrar las aventuras de Valérian con nuevas interpretaciones en la colección Valerian Vu par…

El primer tomo L’Armure du Jakolass (‘La Armadura del Jakolass’) está íntegramente a cargo del genial Manu Larcenet, que a lo largo de 56 páginas reinterpreta a nuestros protagonistas en una aventura de ciencia ficción espectacular, con algunos puntos cercanos a Les Oiseaux du maître.

Manu Larcenet (mayo de 1969, Issy-les-Moulineaux, Francia) es el dibujante responsable de La Mazmorra (junto a Lewis Trondheim), Los mundos intermedios (2000), Les cosmonautes du futur (2001, guión de Trondheim), Le retour a la Terre (2002, guión de Jean-Yves Ferri) y La légende de Robin des Bois (2003). La publicación de ‘Los combates cotidianos’ (2003) le vale el Premio al Mejor Álbum del Salón de Angoulême de 2004. Más que capacitado para este divertido homenaje que lleva adelante con soltura y talento para seguir ampliando el universo de Valérian.

Y la colección tiene un tomo 2, Shingouzlooz Inc., (22 de Septiembre de 2017), una revisita al universo de Christin y Mézières, donde los shingouz pierden su compañía jugando a las cartas y ello pone en riesgo a la Tierra. Valérian y Laureline deben enfentar al nuevo dueño, Sha-Oo, l’Assoifeur de Monde, y lograr que la restituya a Galaxity. Una muy divertida aventura escrita por el guionista Wilfrid Lupano (Nantes, 1971), quien logró la fama y el reconocimento con su obra ‘Les Vieux Fourneaux’, junto a Paul Cauuet, que los hizo merecedores del Prix du Public de Angoulême en 2015. La faz gráfica corre por cuenta del consagrado dibujante e ilustrador Mathieu Lauffray (1970, París), conocido por su serie Prophet, comics de Star Wars para Dark Horse, ilustraciones para video-juegos y por haber ganado el Premio Saint Michel 2009 con el guionista Christophe Gans por el décimo tomo de la serie que retoma el universo de los piratas de Robert Louis Stevenson, Long John Silver. Una dupla joven que trae nuevos aires a la inextinguible saga de Valérian para una colección que promete nuevas aventuras de la mano de grandes autores. Habrá que estar atento. Larga vida a Valérian.

(el lunes, la última entrega)