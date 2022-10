Valérian (parte 6)

LOS PADRES DE LA CRIATURA

*Jean-Claude Mézières nació el 23 de Septiembre de 1938 en París. Su hermano mayor lo introdujo en el dibujo y lo ayudó a conocer a los grandes dibujantes que influyeron en su estilo: Hergé, Franquin y Morris, a los que luego se sumarían Jijé y Jack Davis. A los 15 años comenzó sus estudios en el Institut des Arts Appliqués (donde se hizo amigo de Jean Giraud), y a la par que hacía la carrera ya trabajaba como ilustrador de libros, revistas y en publicidad. Mézières, fanático de la ciencia-ficción publicaba historietas en la Fripounet et Marisette, y en una edición ‘spécial An 2000’ de diciembre del ’56 dibujó Expédition Noachis (guión de Guy Hempay), una página con galaxias y viajes espaciales. Jean-Claude termina los estudios (graduado en dibujo para tejidos) y 1959 realiza el servicio militar durante dos años y medio. Luego fue maquetista e ilustrador en los estudios Hachette, para pasar después a una agencia de publicidad a cargo de un hijo de Jijé. Pero en 1965 se va a conocer el Far West norteamericano durante un año y medio donde logra entrever el mundo de los cowboys en los Estados Unidos, y quedará como una marca para el resto de su obra. En ese país se reencuentra con su amigo de la infancia Pierre Christin, que estaba trabajando como profesor de francés en una universidad de Salt Lake City y juntos deciden realizar historietas y mandárselas a Giraud para ver si se las podía publicar en la revista Pilote. Así, en 1966 hacen su debut en la Pilote 351 con Comment réussir en affaires en se donnant un mal fou, 6 páginas firmadas por Linus y Mézi. De regreso a Francia, ya trabajando en Pilote, en 1967 Mézières publica L’extraordinaire et troublante aventure de Monsieur Auguste Faust, una parodia al Fausto con guión de Fred. Cuando con Christin logran la aprobación para una serie regular, deja sus colaboraciones con el Total Journal y se aboca de lleno a Valérian, donde irá dejando las influencias de sus maestros para conseguir un estilo propio único aventuras tras aventura. En 1975 la dupla de amigos publica también ‘Le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions’ 6 páginas autoconclusivas firmadas por Christin y Mézi.

En enero de 1987 publican en Autrement Albums “Lady Polaris”, un libro ilustrado que relata la odisea del barco mercante homónimo desaparecido misteriosamente. El álbum contiene documentos relativos al enigmático navío, desde historietas hasta diarios de a bordo, pasando por reportajes periodísticos ficticios. Para documentarse, Mézières y Christin visitaron varios de los principales puertos europeos y los dibujos de Jean-Claude son impresionantes, muy lejos de la ciencia-ficción. Juntos delinearon los cuatro tomos de la serie de aventuras y misterio de los periodistas del ‘Canal Choc’ durante los ‘90s para Les Humanoides Associés, que, en base a ideas de Pierre y diseños de personajes de Jean-Claude, fueron realizados por Philippe Aymond, Hugues Labiano y Philippe Chapelle, con la colorista de Valérian, Évelyne Tran-Lê y un artista invitado en cada tomo (1-Moebius, 2-Bilal, 3-Druillet y 4-Goetzinger).

Además, Mézières trabajó como diseñador en diversos proyectos cinematográficos, como El Quinto Elemento de Luc Besson y dictó cursos sobre producción de cómics en la Universidad de París.

Entre los muchos galardones que ganó se destacan el Primer Premio al Mejor Dibujante en la 5º Muestra Internacional de Gijon (1978-79) y el Gran Premio de la Ciudad de Anguleme en 1984. El maestro nos dejó el último 23 de Enero, a los 83 años.

* Pierre Christin nace un 27 de Julio de 1938 en Saint Mandé, Francia y se volcará al periodismo, a ser pianista de jazz, a la traducción y luego a la enseñanza. Tras graduarse en la Sorbona, fue profesor de literatura francesa y sus ganas de conocer el mundo lo llevaron a los Estados Unidos, donde dictó clases en la Universidad de Salt Lake City, Utah. Hasta allí llegó su amigo Jean-Claude Mézières, y en sus charlas redescubrieron la pasión por la historieta. Pierre tomó el seudónimo Linus y escribió Le Rhum du Punch que con dibujos de Jean-Claude y el contacto de Giraud, fue publicada en 1966 en la revista Pilote. Al año siguiente Christin volvió a Francia y comenzó a dar clases en Burdeos donde crea la Escuela de Periodismo de la ciudad, al tiempo que lanza con Mézières la serie de ciencia ficción Valérian, agent spatio-temporel. Para 1972, con varias aventuras de Valérian al hombro y las ganas de transmitir sus ideas políticas, Pierre empieza a trabajar en una serie de relatos adultos bajo el título general de Legendes d’aujourd’hui, y el primer guión Rumeurs sur le rougerge es dibujado por Jacques Tardi. Cuando el dibujante se pelea con la editorial, Christin se contacta con un artista yugoslavo, Enki Bilal y juntos comienzan una serie de colaboraciones impresionantes, desde La croisiere des oubliés (1975) pasando por Le Vaisseau de pierre (1976), La Ville qui n’existait pas (1977), Les Phalanges de l’ordre noir (1979), hasta Partie de chasse (1983), todos primero para Pilote. Escribió cientos de guiones de historietas y trabajó con muchísimos dibujantes, como André Julliard (en la serie de ‘Lena’), con Annie Goetzinger (principalmente en la serie ‘Agence Hardy’, ‘La Demoiselle de la Légion d’Honneur’ (1980), ‘La Voyageuse de Petite Ceinture’ (1985) o ‘Paquebot’ (1999)), François Boucq (‘Les Leçons du Professeur Bourremou’), Claude Auclair (‘Jason Muller’), Jean Vern (‘En Douce le Bonheur’, ‘La Maison du Temps qui Passe’, etc.), Philippe Aymond (‘Les 4×4’), Sébastien Verdier (‘Orwell’, de 2019), Patrick Lesueur, Jacques-Henri Tournadre, Daniel Ceppi, Max Cabanes, Jacques Ferrandez, Jean-Claude Denis y Bernard Puchulu, entre otros.

Podemos destacar también sus viajes por todo el mundo, primero en 1992 por el hemisferio norte y el segundo, en 1999 por el hemisferio sur, retratados luego por Aymond en ‘L’homme qui fait le tour du Monde’.

Además, Christin escribió los libros ilustrados ‘Los Angeles’ y ‘Coeurs Sanglants’ (ambas con Bilal), ‘Lady Polaris’ (con Mézières), y ‘Le Tango du Disparu’ (con Annie Goetzinger) y guiones para cine (como Bunker Palace Hotel) y novelas (L’or du zinc) o la serie ‘Les Correspondances de Pierre Christin’ (1997 a 2002).

Entre sus muchos premios podemos destacar el de Mejor Guionista en el Festival Internacional de Cómics de Angouleme 1976, donde en 1986 recibe el Premio Lectores de Bibliotecas por La voyageuse de la petite ceinture y en 1997 el Premio Tournesol, por su labor en la transmisión de valores ecológicos en Les otages de l’Ultralum. En Alemania le fue otorgado el Premio Max & Moritz, Mejor Guionista Internacional de 1996, el Töpffer de Ginebra en 2006 y en 2019 el Premio René Goscinny del Festival Internacional de Cómics de Angouleme.

PERSONAJES

*Valérian: originario de Galaxity, una megaciudad terrestre del siglo XXVIII, capital del imperio galáctico, este atrevido joven se gradúa de la Mégacadémie y entra al Servicio Espacio-Temporal en el año 2713. Al poco tiempo, Valérian se convierte en el mejor de este servicio, cuya misión es mantener el orden en el cosmos. Con su nave espacial, puede recorrer todo el espacio y hacer viajes en el tiempo, tanto al pasado como al futuro. Nuestro protagonista no hace todo de taquito –si bien mantiene siempre la simpatía- sino que más bien tiene que sortear problemas terribles que le exigen de todo lo que tiene a cada paso. Valiente, comprometido, a veces reflexivo a veces impulsivo, extremadamente humano, Valérian tiene el carisma para pilotear cualquier situación y llevar adelante las más fantásticas aventuras.



*Laureline: cuando Valérian debe viajar al año 1.000, cae en una trampa mortal y es rescatado por una hermosa muchacha en el bosque de Arelaune. Ella vive sola en la Naturaleza, dura y poco sociable, pero se intersa por el extraño viajero y termina convertida en unicornio. Durante la aventura (Los Malos Sueños) Laureline descubre el origen extra-temporal del agente y elige marcharse con él del siglo XI al XXVIII. Una vez en Galaxity, ingresa en el Servicio Espacio-Temporal en el año 2721 y se hace compañera de equipo de nuestro protagonista masculino. La onda entre ellos es palpable, y para L’Empire des mille planètes podemos ver a Valérian y Laureline dándose su primer beso. Pero la relación es moderna, abierta, divertida, incluso presenta disputas y surgen sentimientos de celos, hasta que la pareja se oficializa al principio de Les Foudres d’Hypsis.

Laureline es más decidida y combativa que Valérian, de hecho, es más astuta y es quien termina salvando al héroe en muchas oportunidades. Tanto es así que después de la aventura Les Héros de l’équinoxe, Christin decide enfocarse más en Valérian porque Lauri le estaba quitando el rol protagónico.

“Desde los principios de la serie, Laureline no es una figurante al servicio de Valérian-declaraba Mézières. -Nos pareció importante dar a nuestra heroína este lado positivo, ideas claras, determinada y al mismo tiempo bonitas nalguitas”.



*Monsieur Albert: este señor mayor es el Superintendente de Galaxity en el Siglo XX, un parisino muy formal, como una especie de embajador. Bigote, anteojos, canas, el tipo tiene su estilo y no parece adecudado para una aventura de ciencia-ficción, pero encastra a la perfección con el elenco de la serie. Aparece recién el en díptico Châtelet/Brooklyn (1980) y se convierte en un pesonaje fundamental de la saga.

*El Schniarfeur: aparece en el tomo Les armes vivantes, y es uno de los que hace referencia el título. Claro que esta arma viviente se hace amiga de ellos y participa en otras aventuras. Nativo del peligroso planeta Bromn, este homúnculo debe ser muy agresivo, pero Valérian logran un control psíquico y después de un golpe de Laurie, se vuelve amistoso. Capaz de escupir ácido y viajar en una caja como para gatos, el Schniarfador se convierte en un aliado valioso para los protagonistas.

*Los Shingouz: este trío de extrañas criaturas trafica información de todo tipo a cambio de un pago. Son básicamente espías, corruptos manipuladores mercenarios que saben cómo hacerse con la data que precisan y vendérsela a quien la busca. Aparecieron por primera vez en El Embajador de las Sombras (1975) y si bien a Valérian y a Laureline les siguen cobrando por sus servicios, les hacen descuentos y les proporcionan datos sobre qué deben investigar. Se los puede considerar aliados interesados, que se la pasan tomando gling por sus trompas. Siempre de a tríos, los recurrentes de la serie son una tríada de machos, siempre en las sombras, con las inútiles alas replegadas.

*El Transmuteur Grognon de Bluxte: como su nombre lo indica, el Transmutador gruñón es nativo del planeta Bluxte y como los pocos especímenes que quedan de su raza, éste puede producir múltiples copias de todo lo que coma. Aparece por primera vez en El Embajador de las Sombras y se hace inseparable de Laureline, aportando su cuota de ternura y su poder en siguientes aventuras.

*Ky-Gaï: esta chica con rasgos orientales aparece en Al Borde de la Gran Nada y es contratada por Laureline para que los ayude en el negocio que montaron. Ky sabe mucho sobre las costumbres y las razas de ese sector, aunque era una trabajdora de una fábrica, es nativa de la luna Phnom-Nam (¿Vietnam?) y es muy buena cosiendo ropa (¿niños orientales trabajando como esclavos cosiendo?). Se une a los protagonistas y los acompañará hasta la última aventura derrochando simpatía.