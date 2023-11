Zerocalcare: la entrevista (parte 1)

Hola Zero, antes que nada, muchas gracias por tomarte este rato para respondernos.

Para arrancar vamos a suponer que no todos en argentina saben quién sos, y que quizás solo conozcan tu serie de Netflix y no mucho más. Entonces, ¿podrías presentarte?

Me llamo Michele Rech, vivo desde siempre en Roma, y hace ya muchos años que hago historietas, afiches y volantes para conciertos punk e iniciativas de espacios ocupados en mi ciudad. En 2011 empecé a publicar historietas en un blog y un año después conocí a mi actual editor italiano, con el que empecé a publicar tanto novelas gráficas inéditas como recopilaciones de las historias que publiqué online.

Y ya que mencioné la serie de netflix, te tengo que preguntar dos cosas. Noté que temáticamente está muy emparentada con “La profecía del Armadillo”, tu primera obra, no? Todo el tema de la muerte de una amiga de la que Zero estaba enamorado de manera temprana, y cómo eso lleva al personaje a plantearse un montón de cuestiones. Mi pregunta es, ¿esto está inspirado en un hecho real? ¿Perdiste alguna amiga de la infancia de alguna de las maneras que contás en tu obra?

Muchos pensaron que se trataba de dos versiones de la misma historia, pero la verdad es más simple y triste: perdí dos amigas distintas, de modos distintos y en distintos momentos de mi vida, y estos dos hechos traumáticos se volvieron el centro de dos historias. Pero por son historias completamente distintas.

Y esto me despierta otra pregunta… ¿Qué tanto de autobiografía hay en tu obra y que tanto de ficción?

Muchas de mis historias están basadas en cosas que me han pasado verdaderamente, tal vez en momentos distintos, tal vez no es el mismo orden en que las cuento en las historietas, pero hay mucha realidad, aunque no son claramente la completa verdad. Y muchos personajes están basados en amigos reales, por lo tanto sus personalidades no son algo que ivento de la nada. Es más bien algo a lo que recurro para entender cómo se comportarían. Pero casi ninguna de mis historias, a decir la verdad, fue literalmente como se ve en las historietas.

Es evidente que trabajos como Doce son ficción, salvo que en Italia haya habido un apocalipsis zombi que fue tapado por los medios, pero así y todo seguís elegís estar entre los protagonistas, incluso en esa historia. Lo que me lleva a preguntarte por la historia detrás de tu avatar: Zerocalcare y ¿cómo surge la idea del pseudónimo?

Hace casi quince años estaba siguiendo una polémica en un fórum online y quería participar. Para entrar en la conversación me pedían usar un pseudónimo y en ese momento pasaban en televisión la publicidad de un producto para limpiar las planchas (NOTA DEL TRADUCTOR: ZERO CALCARE = CERO CALIZA). La polémica duró bastantes semanas que al final la gente me llamaba Zerocalcare y decidí usar este sobrenombre también para las historietas.

Y ya que estamos metidos en tu universo y sus personajes, hay uno que es recurrente y necesito saber si existe en la vida real. ¿Secco es realmente una persona, o tan solo una creación de tu mente como el armadillo?

Originalmente Secco era la unión de dos amigos míos, pero con el tiempo la personalidad de uno fue pasando al otro, entonces sí, Secco existe, y es increíblemente parecido, como comportamiento, a como lo cuento en las historias. Por suerte y por desgracia.

(el viernes, la segunda parte)