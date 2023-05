Hellboy: se viene un nuevo reboot

En 2004 Hellboy llegó por primera vez al cine de al mando de Guilermo del Toro, con Ron Perlman como protagonista, que repitió en 2008 al frente de The Golden Army, una secuela no muy exitosa pese a que era superior a la original.

En 2019 David Harbeour (Stranger Things) se puso en la piel del demonio en un reboot de Neil Marshall que pasó sin pena ni gloria por los cines y apenas llegó a algunas plataformas de streaming.

Pero desde hace un par de año, Mignola comenzó a trabajar en un nuevo reboot de la franquicia y es por eso que en los últimos días anunció a través de sus redes sociales que la nueva entrega cinematográfica de su creación terminó de filmarse.

«Así que se terminó la fotografía principal de la nueva película de Hellboy. No estuve en el set para este, pero han sido lo suficientemente amables como para enviarme informes diarios y tengo que decir que me ha encantado lo que he estado viendo«, escribió el autor.

«Si los fanáticos han estado esperando una película de Hellboy que en realidad sea una adaptación de una de mis historias, creo que finalmente obtendrán una», agregó, en referencia a que se trata de una adaptación de The Crooked Man.

«Felicitaciones al director Brian Taylor y a un elenco realmente maravilloso. Y al coguionista Chris Golden, quien hizo mucho para descubrir cómo darle al estudio lo que querían y aún así mantenerse fiel al corazón y el alma de The Crooked Man, mi historia favorita de Hellboy«, enfatizó Mignola.

«Desearía que Richard Corben todavía estuviera presente para ver esto: hicieron un trabajo maravilloso al darle vida a su personaje realmente horrible», cerró el guionista y dibujante, que colaboró activamente en esta obra.

The Crooked Man está situada en 1958 en los Montes Apalaches y tendrá al joven Hellboy trabajando codo a codo con un novato agente del B.P.R.D. a investigar hechos paranormales en esa área rural ocasionados por un grupo de brujas lideradas por El hombre torcido, un demonio que tiene lazos (para variar) con el pasado del protagonista.

Al ser una versión joven de Hellboy, décadas antes de las vistas en los anteriores films, el protagonista es Jack Kesy, que estará acompañado por Jefferson White (Tom Ferrell), Adeline Rudolph (Bobbie Jo Song) y Leah McNamara (Effie Kolb). El film, producido por Millennium Media, está dirigido por Brian Taylor.