Andy Muschietti dirigirá la próxima de Batman, The brave and the bold

Desde que Andy Muschietti visitó Argentina entre el 1 y el 3 de junio, el rumor de que James Gunn le había ofrecido (y él aceptado) la posibilidad de hacer The brave and the bold, el nuevo film de Batman, comenzó a correr.

Y en medio del estreno mundial de The Flash, James Gunn y Peter Safran confirmaron en las últimas horas a través de una publinota en el sitio Variety que Andy fue elegido (y aceptó) el ofrecimiento de DC Studios para llevar a cabo la primera aventura del nuevo Batman (y van…) que aún no tiene siquiera un nuevo rostro, pero no serán ni Ben Affleck, ni Michael Keaton, ni Robert Pattinson, ni “GC”.

El estreno de The Flash, la versión completa no la que estrenaron para la prensa, trajo a colación un nuevo Batman para el fan service de los seguidores de DC Comics, y por eso Gunn y Safran se subieron también a la ola para reforzar el proyecto del nuevo universo unificado de la franquicia.

«Vimos The Flash, incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y sabíamos que estábamos en manos no solo de un director visionario, sino también de un gran fan de DC«, reconocieron los directivos.

«Es una película magnífica (divertida, emotiva, emocionante) y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes y este mundo resuenan en cada fotograma. Así que, cuando llegó el momento de encontrar a un director para ‘The Brave and the Bold’, sólo había una opción”, agrega la nota de Variety.

“Por suerte, Andy dijo que sí. Barbara (Muschietti) firmó para producir con nosotros y nos pusimos en marcha. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta emocionante nueva aventura en el DCU”, cierra la nota / comunicado de prensa / mordisco de oreja de Gunn y Safran.

De esta manera, los Muschietti se pondrán a trabajar en The Brave and the Bold a fines de este año, cuando hayan estrenado la serie Welcome to Derry, la precuela de los films de It que el director realizó entre 2017 y 2019.

The brave and the bold no solo será la presentación del nuevo Batman sino también de Damian, el hijo que Talia Al Guhl tuvo con Bruce Wayne y que mantuvo alejado en secreto de él durante años para entrenarlo con los peores integrantes de La liga de los asesinos.