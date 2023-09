Aquaman 2 ya estableció un récord entre las películas de superhéroes

El fracaso de Blue Beetle, la película que nadie pidió pero que DC se empeñó en estrenar en los cines de todo el mundo y que en 20 días recaudó solo 105 millones de dólares, minó la confianza de DC respecto a sus próximos lanzamientos y Aquaman and the lost kingdom pagó el precio.

El film de James Wan, que tiene pautado su estreno para 21 de diciembre de este año ya ostenta un récord insólito para una producción de superhéroes de esta categoría, y tiene que ver con su tráiler.

De acuerdo al portal The Diect, Aquaman 2 tiene el récord de no tener un tráiler en el periodo más corto previo a su estreno, que a la fecha son 103 días, una marca que tenía hasta entonces The Flash con 124 días, ya que su primer adelanto salió en febrero.

Todávía no se sabe cómo será el corte final de Aquaman 2 después de lo ocurrido con The Flash en los cines, ya que al parecer las escenas con Ben Affleck como Bruce Wayne habrían sido eliminadas para no confundir al público sobre la continuidad de un universo que se terminaría con este film, aunque en realidad ya pasó con la película del velocista.