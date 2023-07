Cancelarían El muerto, el film con Bad Buny

Algunos meses atrás, Sony Pictures anunció la realización de otro spin-off de Spider-Man (y van…) basado en el personaje de El muerto, que iba a ser protagonizado por el cantante Bad Bunny con fecha de estreno para el 12 de enero de 2024.

Pero desde la pandemia que se observa un extraño fenómeno en el mundo y es que la Tierra vuelve a estar en una frecuencia en la que se terminó la joda y por eso la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood podría tener al menos una consecuencia buena.

Pero eso, mientras Sony asegura que la película sigue su curso, el estudio cambió la fecha de estreno de The Book of Clarence (secuela de The Harder The Fall) al 12 de enero de 2024, en tanto que en su fecha original, el 22 de septiembre de 2023, se podrá ver Dumb Money con Paul Dano.

De esta manera, El Muerto no tiene fecha de estreno oficial, en tanto que en sitios como IMDB no figura que Bad Bunny (que trabajó en Bullet train con Brad Pitt) tenga a este film en sus próximos proyectos. ¿Será que nos salvamos de este innecesario spin-off?

El muerto, cuyo principal objeto de demanda es que el protagonista es latino, estaría dirigida por Jonás Cuarón, hijo del genial Alfonso Cuarón- y producida por Columbia Pictures, pero al día de la fecha, su estreno es cada vez más difuso.