Disney cambia los planes para Marvel Studios y trae de vuelta a su ex CEO Bob Iger

El 2019 fue el año de mejor rentabilidad para Disney ya que, además del lanzamiento de Disney+, también obtuvo enormes ganancias a nivel cinematográfico en todos los frentes, salvo Star Wars, claro está.

En esos tiempos, el CEO de la compañía era el incomparable Bob Iger, que luego dejó su lugar a Bob Chapek, quien se encontró con un panorama desolador merced a la pandemia.

Pero en el mundo capitalista, las epidemias no son una excusa para no generar divisas, por lo que la junta directiva de Disney desplazó a Chapek y trajo de vuelta a Iger para que haga cambios sustanciales en todas las franquicias de la compañía, que han perdido mucha fuerza en los últimos tiempos, rodeadas de más y más controversia. Para darse una idea, las acciones de Disney cayeron un 41 por ciento este año, mientras que Iger quintuplicó la capitalización de la compañía a lo largo de los 15 años en los fue CEO.

«Agradecemos a Bob Chapek por sus servicios en Disney a lo largo de su larga carrera», sostuvo Susan Arnold, presidenta de la junta directiva de Disney, que resaltó los «desafíos sin precedentes de la pandemia» de COVID-19.

“La junta de directores decidió que conforme el conglomerado «se embarca en un periodo cada vez más complejo en la transformación de la industria, Bob Iger está posicionado de manera única para liderar», señalaba el comunicado de prensa de la compañía, cortito y sin vueltas a la hora de explicar la situación.

«Me siento profundamente honrado de que me pidan volver a liderar este extraordinario equipo», comentó Iger, quien lideró Disney durante la adquisición de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, y durante el lanzamiento de Disney+ y ESPN+.

Es precisamente en Marvel donde Iger estaría haciendo una gran cantidad de cambios para evitar que la Casa de las ideas se venga a pique, tal como viene pasando desde el inicio de la pandemia.

Los planes de Iger serán para las fases 5 y 6 ya que la cuarta está prácticamente terminada, y el resultado es francamente negativo ya que la recepción de sus productos, a diferencia de hace unos años, ha aumentado el nivel de críticas de los fans decepcionados, aunque hay todavía un público fiel que apoya todos los proyectos.

Las últimas películas de la franquicia, con excepción de Spider-Man no way home y Black Panther Wakanda Forever, no han obtenido el nivel habitual de taquilla de estos films, al tiempo que algunas series como She-Hulk y Falcon and the Winter Soldier han sido vilipendiadas en las redes sociales y no han cumplido las expectativas del estudio.

Lo que les llama la atención a los responsables de Marvel Studios han sido las afirmaciones de fans que declaran que el estudio ha sido “tibio” durante la fase 4 y que están priorizando cantidad por sobre la calidad, debido a la presión por conseguir más y más contenidos para tener novedades en la plataforma.

De momento, el rumor más fuerte es que muchas de las series en desarrollo de Marvel pasarán a ser telefilms, más compactos y con más dinámica, para no generar hastío en los espectadores y ahorrar unos buenos morlacos en su producción. El ejemplo más reciente es el de Armor Wars, la serie protagonizada por Don Cheadley que pasó a ser una película, política que seguiría con Nova, Vision Quest y Wonder Man.

Además, el estudio está muy interesado en darle un papel más preponderante a la Ms Marvel de Iman Vellano y al Moon Knight de Oscar Isaac. En el lado contrario, los que no tendrán más series serán She Hulk y Hawkeye, que seguirán apareciendo como invitados especiales en films y otras producciones.