El Batman de Ben Affleck vuelve en Aquaman 2

Tras la decepcionante performance de Warner Bros. en la San Diego Comic Con, donde solo presentaron la película de Black Adam, Jason Momoa les salvó un poco las papas del fuego anunciando un cameo inesperado en Aquaman and the lost kingdom.

El actor publicó en Instagram dos fotos en las que se lo ve abrazado con su colega y un vidoe en el que entra a su trailer y lo encuentra allí esperando. “Reunidos Bruce y Arthur. Te quiero y te extraño Ben. Los tours de WB solo exploran el detrás de escena. Atrapado en el set con todas las cosas buenas que se vienen en Aquaman 2. Todo mi aloha”, escribió Jason.

El “atrapados” viene por el lado de que Jason grabó un video saludando a los visitantes del estudio, y luego se metió en el trailer de Ben Affleck, que esperaba para salir a escena caracterizado como Bruce Wayne. En la puerta del trailer se puede leer BA (las iniciales del actor), como para que no se levante la perdiz.

De acuerdo al usuario de Twitter KC Walsh, Warner estaría reemplazando las escenas que se habrían filmado con Michael Keaton con Ben Affleck, quizá como una forma de congraciarse con el grueso del público, que le está haciendo la cruz al estudio por no cumplir con sus pedidos.

Aquaman and the lost kingdom, que se estrenará en los EEUU el 17 de marzo de 2023 (aunque puede cambiar de fecha como ya lo hizo hace unos meses) encontrará a Orin haciendo un team up con su hermano Orm para presentarle batalla a Black Manta, que volverá a la carga con un ejército para conquistar las Atlántida.

Según detalles que trascendieron durante el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, la actriz volverá como Mera, aunque no se sabe todavía si se ha decidido cortar de manera contundente sus escenas, y también hará su aparición Arthur Jr. en bebé de la pareja.

Hace algunos meses atrás, Walter Hamada había suscitado comentarios al declarar en el mencionado juicio que la buena química entre Momoa y Heard en el primer film había sido producto de un gran trabajo de edición pues no había manera de que la hubiera entre los actores. Pero eso fue cuando se viralizaban noticias sobre el posible reemplazo de la actriz por Emilia Clarke, suponiendo una cancelación del público hacia la actriz, que terminó perdiendo esa demanda.