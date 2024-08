El Massive-verse llega al cine con I am No/One

https://www.youtube.com/watch?v=4q8gpJeuzY4El Massive-verse no es muy conocido en Latinoamérica, aunque lo publica Image, pero resultó ser tan popular que tendrá un film basado en uno de sus personajes más conocidos.

Massive-verse es un universo superheroico en el que se mezclan títulos de ciencia ficción cósmica, la fantasía gótica, el drama adolescente, los relatos de crimen y misterio y todos los que se van agregando con el correr de los meses.

En la actualidad, el MV está conformado por las series Radiant Black (de Kyle Higgins y Marcelo Costa), Rogue Sun (del guionista Ryan Parrott y el dibujante brasileño Abel), The Dead Lucky y No/One y las series limitadas Inferno Girl Red, Radiant Red y C.O.W.L.

En este sentido, en la San Diego Comic-Con 2024, Kyle Higgins y Brian Buscellatto anunciaron que escribirán y dirigirán una versión “live action” de No/One que se llamará I am No/One, como una suerte de documental superheroico al estilo del “true crime”.

La película, producida por Black market narrative y ZQ Entertaiment, servirá como capítulo final del comic y los podcast que se hicieron sobre el personaje, y estarán acompañados de una colección de comics y nuevos podcasts que se lazarán a partir de noviembre.