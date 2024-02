Fantastic Four: Marvel anunció al elenco completo y estreno

Tras varios meses de espera y muchísimos rumores, Marvel Studios confirmó al casting completo de Fantastic Four, y lo hizo con una imagen que podría dar una pista de cómo va la película en la línea temporal de la franquicia.

En primer lugar, Marvel publicó el 14 de febrero una imagen del grupo unido en su casa, acompañados por H.E.R.B.I.E., el robot que remplazó a Human Torch en una de las series animadas (“porque era peligroso“ mostrar a un personaje que se convertía en un bonzo) con una versión hogareña de sus trajes.

“Que tengan un Fantástico Día de San Valentín, les desea Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn. Los Cuatro Fantásticos, de Marvel Studios, llega a los cines en 2025”, señala el posteo sobre el film que dirige Mark Shakman, que se ha hecho cargo de episodios de WandaVision, The Boys y Game of Thrones (serie donde actuó Pedro Pascal, aunque no en los episodios que le tocaron en suerte).

Sin embargo, la imagen no es para nada inocente, puesto que en el fondo se ve un retratode un astronauta, pero lo más llamativo es la revista que sostiene Ben Grimm en sus manos: la potada de Life del 13 de diciembre de 1963, apenas dos semanas después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y que tiene a su sucesor, Lyndon B. Johnson, en la tapa.

Esto, además del mobiliario de la habitación que ocupan, situaría el film en la época original de la aparición del grupo: la década de 1960, y por ende en la época de la carrera espacial en la que EE.UU. compitió con U.R.S.S. y a la que le ganó con la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969.

La película tiene fecha de estreno programada para el 25 de julio de 2025.

Esto permitiría explorar finalmente cómo fue esa década en el UCM ya que se pudo ver a los personajes transitar de una u otra forma el camino hacia la actualidad en Captain America: the first Avenger (1940), Avengers, Endgame (70´s ), Agent Carter (1950´s), Ant-Man (1980´s) y Captain Marvel (1990´s).

Lo que no se sabe aún es si este film estaría situado en una tierra paralela o será “incrustado” en el UCM definitivo que se armará tras el estreno de Avengers 5 (que dejó de llamarse “The Kang Dinasty”), que por los paros de guionistas y actores se atrasó un año hasta 2026 y Avengers: Secret Wars, que estará dividida en dos partes que llegarán en 2027 y 2028 respectivamente.