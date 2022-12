Guardians of the galaxy 3: trailer y algo más

La tercera y demoradísima entrega de Guardians of the galaxy está a la vuelta de la esquina comparado con los seis largos años que los fans debieron esperar debido al garrafal error de Marvel Studios de despedir al director debido a su absurda política de cancelaciones.

Superado este problema, y con Gunn ya trabajando para la Distinguida Competencia, hubo que esperar tres años más para tener una nueva entrega de los Guardians lista, cosa que está a punto de ocurrir en unos meses.

Estos últimos días, Marvel Studios estrenó el trailer de esta nueva aventura de los personajes, que tiene muchos adelantos de lo que se viene, más allá de lo que se pudo ver en el especial de Navidad que se estrenó el 30 de noviembre en Disney+.

La primera novedad que tiene esta nueva película es que los protagonistas ya conforman un equipo sólido, que incluso tienen uniformes, muy conocidos para la etapa que llevaron adelante Andy Lanning y Dan Abnett.

Además de que la música avanza 10 años con respecto a lo que se venía escuchando (de ahí la versión de la noventosa In the meantime de Spacehog que suena todo el tiempo), hay varios puntos que hacen prever algunas despedidas, aunque los seguidores de Gunn saben que le gusta decir algo y hacer otra cosa, como ocurrió en The Suicide Squad.

Además, el trailer muestra la counter-Earth, el planeta que se asemeja a la Tierra pero que está habitado por híbridos de humanos y animales, el trailer hace foco en la aparición del High Evolutionary finalmente en el MCU.

Rocket será otro de los puntos centrales de la historia, ya que en los pocos segundos del adelanto se puede ver su pasado, su presente y ¿su futuro? junto a Lady Lylla, una nutria evolucionada que en los comics es su interés amoroso.

Como si todo esto fuera poco, finalmente hará su aparición Adam Warlock, después del adelanto del final del vol. II. Will Pouter personifica a este héroe intergaláctico que, sin embargo, aquí cumplirá la función de ir en la búsqueda de los Guardians por sus travesuras del último film.

Finalmente, el film trae de regreso a Gamora, un evento muy esperado desde Avengers Endgame, heroína a la que se la puede ver en un par de escenas acompañando al equipo.

El film llegará a los cines el 4 d emayo de 2023