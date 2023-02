Guardians of the Galaxy volume 3: nuevo trailer y poster

A tres meses de su estreno, Marvel Studios decidió lanzar un nuevo adelanto de Guardians of the Galaxy vol 3, la nueva aventura espacial de uno de los grupos más taquilleros de la compañía escrita y dirigida por James Gunn.

En este adelanto veremos cómo los héroes deciden instalarse de forma definitiva en Knowhere, donde encontrarán más y más problemas que los llevan a ubicar y rescatar a Rocket de las garras del High Evolutionary.

En el medio también está la integración de Gamora, que no es la que Peter Quill conoció sino una versión alternativa que no ha vivido cientos de aventuras a su lado y no lo quiere ver “ni en figuritas”.

Al igual que se vio en el especial navideño de los Guardians, habrá apariciones especiales de Cosmo, el perro espacial, Adam Warlock, al que se ve en este trailer más que en el anterior, y la primera aparición en el MCU del High Evolutionary.

El film está protagonizado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel y Bradley Cooper como la voz de Groot y Rocket respectaivamente, Sean Gunn (Kraglin), Chukwudi Iwuji (High Evolutionary), Will Poulter (Adam Warlock) y Maria Bakalova (voz de Cosmo).