James Gunn despidió a Henry Cavill y se armó

A un mes y medio de haber dejado conformes a los fans del DCEU con el regreso de Henry Cavill en el rol de Superman, DC Studios logró enfurecer (una vez más y van..) a todos ellos cuando James Gun prácticamente despidió al actor y este tuvo que publicar un “contra anuncio” en sus redes sociales.

“Recién tuve una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias tristes. Después de todo, no voy a volver como Superman. Después de que el estudio me dijese que anunciase mi retorno en octubre pasado, antes de su contratación, la noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, escribió Cavill en su perfil de Instagram, dando a entender que su regreso no era más que una argucia para vender la película de Black Adam, que finalmente no resultó como se esperaba.

“El cambio en la guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo lo mejor, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas a todos los involucrados con el nuevo universo. Para aquellos que han estado a mi lado a través de los años… podemos llorar por un rato, pero después debemos recordar: Superman aún sigue ahí. ¡Todo lo que representa aún existe y los ejemplos que pone para nosotros todavía están ahí! Mi tiempo de usar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido junto a todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, agregó el actor.

Cabe destacar que tras este mensaje, que se da antes del estreno de las próximas cuatro y últimas películas del DCEU como Shazam Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost kingdom, las acciones de Warner Bros. descendieron a un pico histórico.

¿Qué es lo que quieren James Gunn y Peter Safran para el Universo DC?

¿Por qué ocurren estas cosas y cómo es que Warner Bros. le da carta blanca a sus dos CEOS teniendo en cuenta el impacto que eso causa en sus futuros estrenos? Por lo pronto, Gunn explicó su punto de vista en un hilo de Twitter.

“Peter (Safran) y yo tenemos una grilla de DC lista para usar, por la que no podríamos estar más entusiasmados. Podremos compartir información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del próximo año”, reveló Gunn.

“Entre los que están en la grilla está Superman. En las primeras etapas, nuestra historia se centrará en una parte inicial de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, explicó, buscando una manera de que los fans del actor británico no lo fulminen en redes.

“Pero hemos tenido una gran reunión con Henry y somos muy fans uno de l otro, asó que hablamos de un gran número de grandes oportunidades de trabajar juntos en el futuro”, agregó Gunn en otro tweet.

En otros mensajes, el director señaló que esto no significa que se vaya a hacer otra película de “origen” de Superman, como creen los fans y que también estuvo hablando con Ben Affleck, aunque con la intención de que dirija algunos proyectos para el futuro.

De esta manera, se desató una tremenda movida en las redes sociales bajo los hashtags #FireJamesGunn y #BoycottWB que coparon mies y miles de tweets a lo largo de los últimos días pidiendo el despido de James Gunn por haberse deshecho de Cavill, alguien que, al parecer, nunca estuvo en los planes del estudio.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

I am writing (and have been for a while). We don’t know who is directing yet. https://t.co/RPwtAsUgZP — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Met with Ben yesterday precisely because he wants to direct & we want him to direct; we just have to find the right project. https://t.co/Haz1APdlVN — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022