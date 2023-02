James Gunn reveló los primeros 10 proyectos del DCU

Tras algunas semanas de deliberaciones, y algunas fake news, James Gunn publicó un video en el que detalló cómo será la primera fase del nuevo DC Studios, a la que denominó “Gods and monsters” (Dioses y monstruos) y que comenzará en 2025.

La semana pasada Gunn y Peter Safran dieron a conocer lo que serán sus primeros 10 proyectos para el cine y el streaming que actuarán de manera simultánea, conjugando films y series “live action” y animadas, que esta vez sí estarán conectadas con este nuevo DCU.

Asimismo, Gunn confirmó que algunos proyectos anteriores a su etapa al frente del estudio que han tenido éxito como The Batman (2022) y Joker (2019) y Teen Titans Go! seguirán generando nuevas entregas bajo el conocido sello Elseworlds. Gunn adelantó que The Batman llegará a los cines en octubre de 2025 y en esta línea también habría cabida para la película del Superman afroamericano que se encuentra en preproducción hace añares.

“A medida que elaboramos el plan para DC Studios, estamos emocionados de compartir con los fanáticos las primeras 10 historias que pueden esperar del Universo DC unificado, que presenta algunos de nuestros personajes más conocidos, así como la próxima generación de personajes destacados”, dijo Safran en el comunicado.

“El Capítulo 1 cuenta historias cohesivas que resaltan el amor, la compasión y la bondad innata del espíritu humano, todo diseñado para minimizar la confusión y maximizar la participación de la audiencia a través de las plataformas”, agregó el copresidente de DC Studios.

Asimismo, Gunn anunció que el primer proyecto fílmico será Superman Legacy, una película que no será para nada “un nuevo origen” aunque planteará el rol de Superman en este nuevo universo a partir de julio de 2025.

“Superman: Legacy es la verdadera base de nuestra visión creativa para el Universo DC. Superman no solo es una parte icónica de la tradición de DC, sino que también es un personaje favorito para los lectores de cómics, los espectadores de las películas anteriores y los fanáticos de todo el mundo. No puedo esperar para presentar nuestra versión de Superman que el público podrá seguir y conocer a través de películas, animaciones y juegos”, adelantó James Gunn que será el director y guionista de este film.

De esta manera, los cinco proyectos para el cine serán los siguientes:

Superman: Legacy: escrita y dirigida por Gunn, la película llegará a los cines en julio de 2025 y se centra en Superman equilibrando su herencia kryptoniana con su crianza humana

The Authority: los personajes de WildStorm se unirán a la DCU cuando los miembros de The Authority tomen los asuntos en sus propias manos para hacer lo que creen que es correcto

The Brave and the Bold: el DCU presentará a un nuevo Batman, que en esta ocasión adaptará la versión de Grant Morrison del personaje en una inusual historia de padre e hijo junto a Demian (Robin).

Supergirl: Woman of Tomorrow: esta aventura de ciencia ficción estará basada en el aclamado cómic de Tom King, que presenta una versión de Supergirl que los espectadores no están acostumbrados a ver.

Swamp Thing: Después de 40 años, Swamp Thing regresa al cine con la película que hará foco en el origen de este personaje y quizá se emparente de alguna forma con la Justice League Dark.

Por otra parte, los proyectos para HBO Max son:

Creature Commandos: ¿Se acuerdan del corto de The Creature Commandos que venía con el DVD de Batman: Hush? Parece que a James Gunn le fascinó la idea ya que escribió una serie animada de siete episodios en el que Amanda Waller crea un equipo de operaciones a partir de prisioneros monstruosos.

Waller: Tal como había prometido, Gunn mantuvo a Viola Davis (y a su esposa Jennifer Holland) en los roles que ocupaban como Amanda Waller y Harcourt respectivamente en el DCU y ya adelantó una serie con la mandamás del Suicide Squad aunque con el Team Peacemaker. Los guiones son de Christal Henry (Watchmen) y Jeremy Carver (Supernatural).

Booster Gold: Un personaje como Astro Dorado no podía quedarse de algo pergeñado por James Gunn por lo que Michael Jon Carter llegará del futuro con un montón de adelantos tecnológicos para convertirse en un superhéroe en la actualidad.

Lanterns: Después de mil intentos y ni un invento (bah, si, la película de 2011 con Ryan Reynolds) llega una serie de eventos televisivos que sigue las aventuras de los corps John Stewart y Hal Jordan mientras descubren un oscuro misterio ambientado en la Tierra.

Paradise Lost: Esta serie ambientado en Themyscira, hogar de las amazonas, fue descrito por James Gunn como un “Game of Thrones” de Wonder Woman ya que se centrará en la génesis y la intriga política de la isla.