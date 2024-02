James Gunn ya tiene a su Supergirl

Hace un año, James Gunn reveló su plan para DC Studios, que consta de diez producciones, entre series y películas, con el que inauguraría la fase uno de esta nueva era, denominada “Gods and monsters”, y el cuarto de ellos es una película de Supergirl que ya tiene su protagonista.

De acuerdo a lo adelantado por Gunn, Supergirl: woman of tomorrow, la película estará basada en el comic homónimo de Tom King y Bilquis Evely aclamado por la crítica que mostró una versión del personaje mucho menos amigable de todas las vistas hasta el momento.

De esta manera, Gunn, lejos de buscar una versión alternativa (es decir latina) del Kara Zor-El como la de Andy Muschietti en The Flash, el director de Guardians of the Galaxy fue directo a las fuente y terminó eligiendo a una intérprete rubia y de ojos claros ideada por Otto Binder y Al Plastino en 1959.

De esta manera, Gunn se quedó con la interpretación de Milly Alcock, que saltó a la fama a fines del 2022 con su interpretación de Rhaenyra Targaryen, la bella y empecinada heredera del trono de Westeros en los primeros cinco episodios de House of Dragon, la precuela de Game of Thrones.

“Sí, la vi primero en House of Dragon, pero me explotó la cabeza con sus audiciones y pruebas de pantalla para Supergirl. Encarna a Kara como la imaginaron Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira», reveló el director, que todavía no anunció mayores detalles sobre esta película.

“Estoy muy emocionada de ser parte de la familia de DC. Muchas gracias James Gunn por confiar en mí tu Kara / Supergirl”, escribió ella en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la heroína, mientras que el director le respondió: “Gracias por bendecirnos con tu talento”.