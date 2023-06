Kraven ya tiene su primer tráiler

Tras el moderado éxito de Venom: let there be Carnage y la hecatombe de Morbius, que tuvo un reestreno en cines para ver si rascaba unos mangos más, Sony sigue tratando de explotar al máximo los derechos de Spider-Man con una película de Kraven.

A dos años del anuncio oficial, Sony ya estrenó el primer tráiler del film que encabeza Aaron Taylor-Johnson, que ya interpretó a dos personajes comiqueros: Quicksilver en Avengers Age of Ultron y a Dave en las dos entregas de Kick-Ass.

En otro caso de un tráiler que cuenta toda la película (muy inclusiva la cosa) al igual que el de The Flash, en este caso el director revela cómo Kraven fue criado de niño por un padre (Russel Crowe, otra vez padre de un personaje de comics) tanto o más cruel y sanguinario que él, lo que se dice “de tal palo, tal astilla”.

De esta manera, el joven es empujado por su progenitor a todo tipo de riegos, hasta que lo muerde un león y le pasa su fuerza y lo convierten en un tipo rudo, al punto que después de ser dado por muerto va a ir por su papá y su banda de asesinos al estilo Rambo.

Mención especial a la introducción de otro personaje clásico que, roguemos que no, podría haber sido mordido por un rinoceronte. ¿Adivinan quién es? Miren el tráiler para más detalles.

El film, dirigido por alguien que prefiere aparecer como J.C. Chandor, llegará a los cines el 5 de octubre.