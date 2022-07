Los mutantes llegaron al MCU y no de la manera en la que se esperaba

Los fans del MCU que esperaban que Wanda Maximoff iniciara la franquicia de los X-Men en Doctor Strange and the multiverse of madness se llevaron la decepción de sus vidas ya que mucho del hype que se había hecho sobre esa película terminó en la nada.

Si bien no pasó nada ahí, sí ocurrió en el lugar en el que menos lo esperaban: la serie de Ms Marvel. En esta nueva y divertida historia, la actriz Iman Vellani hace un genial retrato d la joven heroína de Marvel Comics que de la noche a la mañana se encuentra poseedora de un poder inigualable gracias a un brazalete que hereda de su abuela.

Pero con el correr de los episodios se abren más y más preguntas sobre el origen de este artefacto, que se revelan en parte en el sexto y último episodios, aunque a medias para dejar alguna intriga abierta para el film The Marvels, que llegará a mediados de 2023.

Pero antes, ya sobre el final, el joven amigo de Kamala Khan, Bruno (Matt Lintz) le cuenta que los análisis que le hizo para tratar de determinar el origen de este poder le hizo determinar que solo ella podía ejercerlo por “una mutación”.

Los acordes del tema de inicio de la clásica serie animada de los X-Men (1992), lo que da pie a más y más especulaciones sobre este nuevo origen para el personaje, que en los comics es una joven inhuman que ha sido expuesta a las nieblas terrígenas, que ya existen en el MCU desde la fallida serie de esos personajes.

Habrá que ver cuál de las muchas teorías existentes (universo cuántico, exposición a rayos cósmicos, energía kree, anomalías genéticas, hechizos) causará el origen de los mutantes en el MCU a futuro.