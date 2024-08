Marvel Studios presentó sus estrenos de los próximos dos años

El fin de semana, Kevin Feige llevó adelante el segmento de Marvel Studios en la convención D23, que Disney realiza cada dos años para sus fans y allí presentó los estrenos de series y películas de los próximos 24 meses.

Marvel Studios, que repuntó cuatro años de mala racha con el estreno de Deadpool & Wolverine, que llegó a los 1000 millones de dólares de recaudación, y así de envalentonado presentó la serie Daredevil: Born Again con su protagonista, Charlie Cox.

También estuvieron dos de los actores que continúan la historia que empezó en Netflix hace 10 años: Jon Bernthal y Deborah Ann Woll, que retomarán sus papeles de Karen Paige y Frank Castle, The Punisher.

Tanto Daredevil como la serie de Ironheart, protagonizada por Dominique Thorne, que hizo su debut como Riri Williams en Black Panther Wakanda Forever, se estrenarán en Disney+ en algún momento del 2025.

Además Marvel Studios repitió los teasers de la serie de Agatha Harkness, y los films Captain America brave new world, Fantastic Four: first steps, Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, que ya fueron anunciadas en la San Diego Comic Con hace unas semanas.

La Casa de las ideas mostró también las novedades sobre las nuevas temporadas de X-Men 97, What If…? y la todavía inédita Friendly Neighborhood Spider-Man.