Marvel Studios reveló las fases 5 y 6 del MCU

La maquinaria de Marvel Studios sigue a toda máquina camino a completar las grillas de estrenos de Disney+ y en la San Diego Comic Con 2022 Kevin Feige mostró los detallados planes que llevan a cabo.

De esta manera, la versión cinéfila de la Casa de las ideas mostró dos esquemas con los films que ya tiene programados de acá a 2025, en las fases 5 y 6 del MCU, que incluyen dos películas de Avengers para 2025.

Para empezar, hay que tener en cuenta que la pandemia obligó a Marvel Studios a trasladar algunas de las series y películas destinadas a la Fase 4 a la etapa siguiente por lo Feige estableció que la misma concluirá este año, luego de los estrenos de I am Groot, She Hulk: Attorney at law, el especial de Werewolf by Night y The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

De esta manera, durante el próximo año legarán Ant-Man and the Wasp Quatumania (17 de febero), las series Secret Invasion y Echo (inicios y mediados de 2023), Guardians of the Galaxy vol 3 (5 de mayo), Loki temporada 2 (mediados de 2023) y The Marvels (28 de julio).

Para la segunda mitad del año llegarán la nueva versión de Blade (3 de noviembre) y las series de IronHeart y Agatha Coven of chaos, todavía sin fecha de estreno.

En 2024, llegarán la nueva temporada de Daredevil (Born again), Captain America new world order (3 de mayo) y Thunderbolts (26 de julio).

Respecto a la Fase 6, Feige estipuló que los Fantastic Four llegarán finalmente al MCU el 8 de noviembre de 2024, en tanto que Avengers The Kang Dinasty y Avengers Secret Wars se estrenarán el 2 de mayo y el 7 de noviembre de 2025, respectivamente.

Respecto a estas dos películas, Feige señaló que no estarán a cargo de los hermanos Russo como las dos últimas entregas.