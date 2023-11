Marvel Studios traería de vuelta a los Avengers clásicos

Hace meses y meses que Marvel Studios no estrena un film que coseche buenas críticas y éxitos del público por igual, y esta “sequía” no se limita a los cines, sino que también aplica a las series de Disney +, salvo contadas excepciones. Y no hay influencers o mercenarios que los salven esta vez.

El regreso de Bob Iger a la silla de CEO de Disney no solo trajo ajustes sino también una flexibilización en lo referente a acceder a las presiones de los fans sobre los films y series a estrenar, como se pudo ver en la foto promocional de SnowWhite and the seven dwarfs que pasaron de ser personas diversas a los clásicos enanitos en versión animada.

Peor ahora, estas medidas habrían alcanzado a Marvel Studios ya que el sitio Variety asegura que hubo mucha angustia en el retiro anual de creativos que organizó Kevin Feige en Palm Springs en septiembre.

El primer punto a tener en cuenta es la, que a fines de marzo generó una situación de violencia de género con su novia, y ahora frágil situación que vive el estudio respecto a qué hacer con Jonathan Mayors se le viene un juicio en New York en el que podría ser condenado.

En este punto, Marvel todavía no decidió si quitará a Mayors del medio como el próximo gran villano a vencer en la Fase 5 del MCU o lo reemplazará otro como el Doctor Doom, que suena fuerte entre los rumoreados. La apuesta es grande, pero además, estos creativos deberán resolver cómo quitar al Kang the conqueror de Mayors del medio ahora que lo han posicionado como el “nuevo Thanos” en las dos temporadas de Loki, pero pos sobre todo en Ant-Man and the Wasp Quantumania.

Además, Marvel Studios deberá lidiar con el poco interés que despiertan sus nuevas producciones, como ya le pasó con Quantumania en febrero, con la serie Secret Invasion, y podría ocurrirle con The Marvels, que no está despertando muchas expectativas en las redes sociales desde el lanzamiento de su campaña de marketing, un mes atrás.

El film, que tuvo un costo de 250 millones de dólares debido a sus muchas ediciones y un mes de “reshoots” para lograr una coherencia de guion con entre sus tres protagonistas, necesita recaudar entre 75 y 80 millones de dólares para empezar con buen pie en las salas el fin de semana del 10 de noviembre.

Como si esto fuera poco, Disney se enfrenta un conflicto permanente con los técnicos encargados de los efectos visuales de sus series y películas, algo que le costó el puesto a Victoria Alonso, que encontró en su rol de productora ejecutiva de Argentina 1985, la excusa perfecta para despedirla.

Como una medida para paliar la desesperanza, Variety asegura que entre los planes de Kevin Feige figuran la posibilidad de “traer de vuelta” a Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson (que se fue de muy mala manera de la compañía) como Tony Stark y Natasha Romanoff. ¿Cómo? Como ha pasado cientos de veces en los comics con personajes muertos.

Otro que van a pasar por el proceso de ser “revividos” son Blade (que ya va por su quinto guion descartado), los Fantastic Four, y los X-Men, franqucias que podrían estar de nuevo en la gran pantalla en 2025, pero para eso todavía falta un año muy largo por delante.