Nuevo tráiler de Captain America: Brave New World con el debut del Hulk Rojo

En la D23 Marvel Studios exhibió el segundo trailer de Captain America: Brave New World (Capitán América: Un Nuevo Mundo), la cuarta entrega del héroe del escudo que llegará a los cines el 13 de febrero de 2025.

Este filme marca una nueva etapa para el personaje, con Sam Wilson (Anthony Mackie) que ocupó el rol del Capitán América en Falcon and the Winter Soldier, mientras que Harrison Ford hace su debut en el MCU como el General Thaddeus Ross, ahora presidente de los Estados Unidos, y su alter ego: Red Hulk.

El tráiler marca no solo el debut del Red Hulk, ya que ahora se puede ver su aspecto completo, al contrario del anterior adelanto donde solo se mostraba parte de su cuerpo, y el regreso de Betty Ross (Liv Tyler), exprometida de Bruce Banner (Edward Norton y luego Mark Ruffalo), que promete conectar esta entrega con las raíces de Hulk en el universo Marvel.

OTRO THRILLER POLÍTICO MILITAR AL ESTILO DEL CAPITÁN AMÉRICA

Continuando la tradición de las películas anteriores del Capi, Brave New World explora un enfoque de thriller político realista. La trama se desarrolla tras los sucesos de Avengers: Endgame y la serie The Falcon and the Winter Soldier (2021).

En el adelanto se ve a Isaiah Bradley (Carl Lumbly), el Captain America negro del MCU, atentar contra la vida del Presidente Ross, y de ahí en adelante la situación se desmadra con ataques ordenados por el mandatario como respuesta a supuestas agresiones.

Lo que nadie sabe es que detrás de todo esto puede estar involucrado un personaje que quedó perdido en el MCU desde hace más de 15 años.

El filme, dirigido por Julius Onah, cuenta con un elenco que incluye a Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito y Tim Blake Nelson, bajo la producción de Kevin Feige y Nate Moore.