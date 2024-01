¿Qué se podrá ver de DC en 2024?

Tras el cierre (con broche de oro) del Snyderverse con Aquaman and the lost kingdom, que a la fecha lleva recaudados más de 250 millones de dólares alrededor del mundo, James Gunn pondrá a funcionar su propia visión de DC Comics en el cine y la TV.

En el plano cinematográfico, DC lanzará Joker: Folie à Deux, la secuela del film de Todd Phillips, que volvió a ponerse detrás de cámara en esta historia protagonizada por Joaquin Phoenix que incluirá una nueva versión de Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga.

El film, cuya anterior entrega ganó dos premios Oscar de las 11 nominaciones que tenía, tiene su estreno pautado para el 4 de octubre en los EEUU y probablemente llegue en esas fechas a Argentina.

Crisis animada

Además, y como se ha anunciado en varias ocasiones en esta sección, 2024 será el gran año de la filial animada de DC con el estreno de Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part 1, la primera parte de una trilogía de films basados en el clásico de Marv Wolfman y George Perez, que llegará al streaming el 23 de enero. ¡Ya!

El segundo gran evento animado de DC será la adaptación de Watchmen, anunciada como un film de clasificación “R”, es decir que estará dirigido al público adolescente y adulto. Esta versión será más fiel al material original que la película de Zack Snyder de 2009.

De esta manera, la obra maestra de Alan Moore y Dave Gibbons tendrá una segunda revisión que llegará en algún momento de este año también por HBO Max, y en formato físico, aunque su fecha de estreno es un misterio como la identidad del asesino de The Comedian.

Una novedad es el Elseworlds Batman Azteca: choque de imperios, que plantea la historia del superhéroe en tiempos de la conquista española de América. La historia sigue el camino de Yohualli Coatl, un joven que huye de los españoles que asesinaron a sus padres y encuentra refugio en un templo dedicado al Dios murciélago.

Asimismo, después del especial Little Merry Batman, Amazon Prime video estrenaría Batman Caped crusader, la demorada serie producida por Matt Reeves, J. J. Abrams y Bruce Timm con guiones de Ed Brubaker que en un principio se anunció como una secuela de Batman the animated series, pero derivó en otra visión del héroe de Gotham.

Por alguna extraña razón esta serie animada fue sacada del cronograma de estrenos de HBO Max y terminará saliendo a la luz en la plataforma de Jeff Bezos, donde aseguraron que se trata de una versión “noir” del personaje, muy emparentada con la producción de 1992.

Otra novedad es la primera temporada de Kite Man: Hell yeah! en la que este personaje surgido de la serie de Harley Quinn (y de los comics de Bats, por supuesto) vivirá sus aventuras a lo largo de 10 episodios junto a su novia Golden Glider con el objeto de poder comprar el bar de villanos llamado Noonan´s. También está pautado el estreno de la quinta temporada de Harley Quinn, aunque no ha surgido aún la fecha, ya que podría trasladarse a 2025 por la abundancia de producciones animadas, al igual que la segunda temporada de My adventures with Superman.

Suicide Squad ISEKAI, serie de la que se mostró un adelanto hace unos días, también tendrá su estreno durante el 2024 con la producción de Wit Studio, que también realizaron el animé de Attack on Titan.

Finalmente, James Gunn dará una probada a su nuevo Universo DC con Creature Commandos, la primera serie, animada en este caso, de un grupo similar al Suicide Squad pero con monstruos, integrado por Frankenstein (David Harbour), La novia de Frankenstein (Indira Varma), Rick Flag Sr (Frank Grillo) y Weasel (Sean Gunn), que sobrevivió a la tremenda incursión de Corto Maltés.

De esta manera, se abrirá el capítulo 1 de Dioses y Monstruos, la primera ola de films y series del Universo de DC Films que tendrá su segunda entrega con Superman Legacy en 2025.

Las últimas series

Antes de que los universos televisivos y cinematográficos de DC se unifiquen bajo la visión de James Gun y Peter Safran, el Arrowverse dejará dará su último suspiro de vida con la temporada final (la cuarta) de Superman & Lois que contará con 10 episodios en los que harán todo lo posible para detener de una vez por todas a Lex Luthor (Michael Cudlitz), que logró salir de prisión.

La segunda serie que se podrá ver este 2024 es The Penguin, protagonizada por Colin Farrell como Oswald “Oz” Cobblepot, el único jefe mafioso que quedó en Gotham tras la incursión de The Riddler en The Batman (2023). La serie estaba anunciada desde 2020 al igual que las del GCPD y Arkham Assylum, que siguen su desarrollo muy lentamente.

The Penguin llegará recién a fines de año, en una fecha a determinar pero que será un año antes de la secuela de The Batman, por HBO Max.