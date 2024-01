¿Qué se podrá ver de Marvel en 2024?

La huelga de guionistas, y posteriormente de actores, complicó el panorama de Hollywood en todo el mundo, y Marvel Studios no es la excepción. El estudio tiene solamente una película en su cronograma de estrenos, aunque Sony le dará una manito con sus spin-off de Spider-Man.

Después de otro malo para Marvel (con Ant-Man and the Wasp Quantumania y The Marvels con poca recaudación y muchas críticas), el estudio lanzará Deadpool 3 el 26 de julio con la participación de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, nuevamente con Wolverine.

A este film se le sumará Madame Web, que llegará el 15 de febrero con Dakota Johnson en el rol protagónico, la demoradísima Kraven the hunter con Aaron Taylor-Johnson el 30 de agosto y Venom 3, con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor y Juno Temple el 8 de noviembre. En ninguna de estas pélículas, como es de esperar, está anunciado ningún cameo de Tom Holland como Spider-Man, pero eso es algo a lo que los fans están más que acostumbrados.

Lamentablemente Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, cuyo estreno estaba pautado para fines de marzo, dilató su estreno indefinidamente, al punto de que podría llegar a las pantallas recién en 2025.

Marvel en pantalla chica

En el plano televisivo, Marvel Studios tiene pautado el lanzamiento de Echo (Alaqua Cox) en Disney+ para este 9 de enero, con la presencia de Vincent D´Onofrio y Charlie Cox como Kingpin y Matt Murdock respectivamente.

La otra serie que nadie pidió pero llegará de todas maneras de Agatha: Darkhold diaries, el spin-off de Wandavision protagonizado por Kathryn Hahn con varios integrantes del elenco anterior regresando a sus papeles. En algún momento del año, se podrá ver esta serie, que todavía en postproducción.

Finalmente, la anunciada Ironheart, basada en el personaje de Riri Williams (Dominique Thorne) que debutó en Wakanda Forever (2022), ya está en postproducción y podría llegar a estrenarse este año, aunque no hay nada anunciado al respecto.

Animate Marvel

En el plano animado, la Casa de las ideas televisiva no quiere quedarse atrás respecto a su Distinguida Competencia y por eso apuestan fuerte por Your friendly neighborhood Spider-Man, la serie que se iba a llamar Spider-Man freshman year, que tampoco tiene fecha de estreno definida.

La otra serie animada que podría llegar este año y que fue presentada recientemente es Eyes of Wakanda, que recuenta los orígenes de los ancestros de Black Panther que recorrieron el mundo buscando diversos objetos de vibranium para recuperarlos.

En tercer lugar, la joya de la corona: X-Men ´97, que continuará a la serie clásica X-Men: the animated series que cebó fanáticos a lo loco durante su emisión original entre 1994 y 1997. La producción cuenta con las voces de varios de los actores originales como Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zahn (Rogue) y George Buza (Beast) y retomará la historia desde donde quedó, con Magneto liderando por los 10 episodios iniciales que están anunciados, aunque habrá más.