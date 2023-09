Sam Raimi, el posible elegido de Marvel para Avengers Secret Wars

Cuando Marvel Studios reveló sus planes de acá a tres años dejó un puñado de films que no tenían elenco ni director, entre ellos la quinta y sexta película de Avengers.

La quinta entrega de Avengers tendrá como subtítulo The Kang Dinasty y ya tiene como director asignado a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y a Jeff Loveness (Ricky & Morty; Ant-Man and the Wasp: Quantumania) como guionista.

Pero con la creciente ola de fiascos que está sufriendo la versión cinematográfica de La casa de las ideas, tanto en lo televisivo como en los cines, los directivos del estudio no quieren dejar nada librado al azar ni a los “nuevos talentos” que van surgiendo de esta camada.

De esta manera, desde hace varios días, un “insider” de Marvel Studios que publica en Twitter bajo el seudónimo de “MyTimeToShineHello”, asegura que la primera opción que barajan Kevin Feige y los suyos es San Raimi.

El director de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire y de Doctor Strange and the multiverse of madness habría recibido la propuesta para hacerse cargo de esta nueva aventura del supergrupo de Marvel aunque todavía no hay confirmaciones al respecto.