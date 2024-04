Sam Raimi quiere dirigir Avenger Secret Wars

En los últimos meses ha habido muchas movidas en el Universo Spider-Man de Sony Píctures debido principalmente a que los spin-off de Morbius y Madame Web (y muy probablemente Kraven cumpla con este requisito) han sido desastrosos fracasos de taquilla.

Con la Espada de Damocles de perder los derechos cinematográficos del personaje sobre su cabeza, el estudio se resiste a que Marvel Studios los recupere y por eso apuestan a Venom 3 y también a la tercera entrega del Spidey animado de Miles Morales (Spider-Man Beyond the Spider-verse), que llegará recién en 2025 como sus grandes esperanzas mientras tratan de convencer a Tom Holland para que retome su rol del MCU.

Debido a eso, y tras el enorme éxito de Spider-Man No way home (2021) comenzaron a surgir rumores, cada vez más fuertes, sobre el regreso a la gran pantalla de Andrew Garfield en su tercera entrega, y también la cuarta parte del Spidey de Tobey Maguire, dirigido una vez más por Sam Raimi.

«I haven’t heard about that yet»: Sam Raimi tells CBR’s @djkevlar that fans shouldn’t take those Spider-Man 4/Tobey Maguire rumors too seriously. pic.twitter.com/qbvrzKmAt0 — CBR (@CBR) April 1, 2024

En referencia a esto, Sam Raimi aclaró este fin de semana en la Wonder Con cuál es la situación de ese film. “»Bueno, aún no he oído hablar de eso. Leí eso, pero en realidad no estoy trabajando en eso todavía”, le dijo al sitio CBR.

«Quiero decir, Marvel y Columbia tienen mucho éxito con el actual Spider-Man y no sé si van a volver a mí a decirle a todos ‘Bueno, amigos, también podemos contar esa historia’«, agregó el realizador.

Pero no se quedaron ahí las declaraciones de Sam Raimi ya que también se postuló como director de Avengers Secret Wars tras mostrar lo que puede hacer en Doctor Strange and the multiverse of madness. Al parecer las realidades alternas le quemaron la cabeza al director, que quiere repetir la experiencia en un film que podría salir en dos partes de acuerdo a los guionistas.

«Amo al 90 por ciento de los héroes de Marvel que he leído en los comics del gran universo de Stan Lee «, le dijo Sam Raimi sitio ScreenGeek. “Me encantaría volver a trabajar con Marvel. No me han pedido razonablemente que lo hagan. Espero que hayan tenido una buena experiencia conmigo, pero todavía no me han preguntado. Espero que lo hagan«, lanzó el realizador.

Por el momento, la dirección de las próximas películas de Avengers es un misterio, sobre todo tras la renuncia de Destin Daniel Cretton a la dirección de la quinta entrega, que después de todo volvería a subtitularse The Kang Dinasty, y que se estrenaría en mayo de 2026.

Secret Wars llegará un año más tarde, en mayo de 2027 y con esta película concluiría la “Saga del multiverso” en la épica batalla de héroes y villanos contra el Beyonder que daría origen a un reboot del MCU.