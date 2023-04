Scott Pilgrim: Netflix anunció una serie animada

Nada menos que 13 años pasaron desde que Edgar Wright le diera al mundo ese divertidísimo film de culto que fue Scott Pilgrim vs the world (Scott Pilgrim vs los ex de la chica de sus sueños, en Latinoamérica, y ahora se anunció un animé producido por él.

La historieta de Bryan Lee O´Malley y Ben David Grabinsky será una nueva serie animada que la plataforma Netflix distribuirá por todo el mundo. Actualmente, el film original de Wright no está disponible en Netflix.

Pero la mejor novedad sobre este anuncio es que Netflix decidió contratar a todos los actores del film de Wright para que les presten sus voces a los personajes animados. De momento, tanto Michael Cera (Scott Pilgrim) como Mary Elizabeth Winstead (Ramona) están confirmados.

Pese a que parece algo imposible por todos sus compromisos actuales, también serán de la partida Satya Bhabha (Matthew Patel), Kieran Culkin (Wallace Wells), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim), Aubrey Plaza (Julie Powers), Brandon Routh (Todd Ingram), Jason Schwartzman (Gideon Graves), Johnny Simmons (Young Neil), Mark Webber (Stephen Still), Mae Whitman (Roxie) y Ellen Wong (Knives Chau).

Tanto Wright como O´Malley y Braginsky actuarán como productores ejecutivos de la serie, y los dos últimos también oficiarán de guionistas y showrunners de la serie. La animación correrá por cuenta de Science SARU (Star Wars Visions, Devilman Crybaby).