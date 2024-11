Se acerca el estreno de Criminal

Si bien se anunció hace algunos meses, la serie Criminal, basada en el comic de Ed Brubaker y Sean Phillips continúa en producción y ya tiene un elenco listo para sumergir a los televidentes en el mundo del delito.

¿Cómo un solo caso policial puede conectar vidas y destinos en formas inesperadas? Esta es la premisa de esta serie que en breve se estrenará en Prime Video tras varios años de romperla en el noveno arte donde se llevó varios premios Eisner.

En las últimas semanas la producción dio a conocer los nombres de varios de los actores que darán vida a los personajes de Criminal, a saber: Emilia Clarke, Luke Evans, Gus Halper, Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes y Adria Arjona.

A ellos se les sumaron Garrett Hedlund (Tulsa King), Chris Diamantopoulos (The Boys in the Boat), Lawrence Kao (Walker: Independence), Katie Stevens (The Bold Type), John Pyper-Ferguson (Suits).

SE VIENE CRIMINAL, PRODUCIDA POR ED BRUBAKER PARA PRIME VIDEO

La serie está producida por Amazon MGM Studios y cuenta con un equipo creativo encabezado por el propio Ed Brubaker, que ejerce como “showrunner” junto a Jordan Harper. De momento se pudo saber que los primeros cuatro episodios están dirigidos por Ryan Fleck y Anna Boden.

Criminal destaca no solo por su trama oscura y llena de intriga, sino también por la complejidad de sus personajes y las historias entrelazadas que se desarrollan en cada episodio.

A diferencia de otras producciones de crimen, Criminal no se centra únicamente en la resolución de un caso, sino que explora el impacto del crimen en la vida de las personas involucradas, mostrando las conexiones ocultas entre los personajes y cómo cada uno se ve afectado por sus propias decisiones y las de los demás.

Todavía no se sabe la fecha de estreno de Criminal, pero se estima que sería a fines del 2025 o a comienzos del 2026.