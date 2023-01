Se filtró el posible cronograma de films de DC Studios de James Gunn

Atrás la polémica, James Gunn y Peter Safran se tomaron unos días en Aspen para planificar los primeros pasos del flamante universo de DC Studios y en las últimas horas comenzó a circular una fotografía de una filmina que podría dejar al descubierto cuáles son las primeras películas.

Con los fans de Zack Snyder (a los que algunas versiones señalan como bots) inundando las redes sociales con pedidos de “Restore the Snyderverse”, Gunn sigue adelante con sus planes para hacer un borrón y cuenta nueva con estas películas, que comenzarían a estrenarse luego de Aquaman and the Lost Kingdom, que tiene fecha para finales de 2023.

De esta manera, circuló una fotografía mal tomada de una filmina durante una supuesta presentación en la que se puede ver el cronograma con los siguientes nombres y fechas:

Superman: The Last Son (finales de 2024)

Green Lantern (Linterna Verde): The ring of Power (Verano de 2025)

Teen Titans: Judas Contract (finales de 2025)

Night of Arrow (inicios de 2026)

Justice League (La Liga de la Justicia): Tower of Babel (finales de 2027)

Al parecer, Gunn aprendió la lección de Marvel y encarará films de los personajes más representativos del DCU con títulos que retoman algunas de las historias más conocidas de los últimos tiempos, y también clásicos ineludibles de la editorial.

Si bien la filmina se remonta a los próximos cinco años, habría más títulos ya que la dupla tiene un contrato por un lustro, pero la planificación llegaría hasta 2032. Habrá que esperar que esta nueva encrucijada de Warner Bros. acabe de una vez por todas con las malas críticas y las quejas de los fans de estos personajes.