Se viene American born chinese

En medio de toda la parafernalia de las presentaciones de los mil y un proyectos sobre Marvel y Star Wars, Disney mostró un adelanto de American born chinese, la miniserie que adaptará la graphic novel de Gene Luen Yang.

En la D23, la compañía mostró un adelanto de la producción que se podrá ver en Disney+ en breve, en la que un adolescente norteamericano de ascendencia china llamada Jin Yang (Ben Wang) que busca la aceptación de sus compañeros occidentales, verá su vida cambiar ante la llegada de un estudiante nacido en Taiwán.

Gracias a este nuevo amigo, Jin se verá inmerso en un nuevo mundo mitológico que copará su realidad de la mano del legendario Monkey King (Daniel Wu).

La serie pretende convertirse en una producción de acción para adolescentes, con artes marciales, magia y muchas estrellas del cine como Michelle Yeoh, Stephanie Hsu y el regreso de Ke Huy Quan, el recordado actor juvenil de The Goonies y Indiana Jones and the temple of doom.