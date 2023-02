Se viene Batman the doom that came to Gotham

Si había una miniserie que se merecía una adaptación a largometraje animado seguro era Batman: the doom that came to Gotham, la obra escrita por Mike Mignola, Richard Pace e ilustrada por Troy Nixey.

Esta miniserie se caracteriza porque le dio a Mignola la posibilidad de desplegar su admiración por el universo de H.P. Lovecraft, en este caso desatado en la Gotham de 1920.

En el guion, un Bruce Wayne que ha estado 20 años fuera de la ciudad regresa con su barco y trae consigo una maldición que encontró en el Ártico, y que llevará a todos sus conocidos a la perdición.

En el camino, Wayne, que ha adoptado la personalidad de Batman, irá redescubriendo que él solo es una pieza en un mecanismo que ya estaba planteado de antemano por el destino.

El film está dirigido por Chris Berkeley y Sam Liu, un viejo conocido de los seguidores de estos films, y cuenta con guion de Jase Ricci, asado obviamente en el comic original.

La película se estrenará en formato digital y en Blu-ray el 28 de marzo, y algún tiempo después llegará a HBO Max.

El trailer –> https://www.youtube.com/watch?v=uj6wScDm2SQ